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Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка

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Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка - фото 1
Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка - фото 2
Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lee Konitz
Альбом (сингл)
Inside Hi-Fi
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4943674282654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lee Konitz
Альбом (сингл)
Inside Hi-Fi
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Karys Trance, Everything Happens To Me, Sweet And Lovely, Cork n Bib, All Of Me, Star Eyes, Nesuhis Instant, Indiana
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир уникального звучания с виниловой пластинкой Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом отражает высочайший уровень музыкального мастерства и качества исполнения каждой композиции. Звуки, которые запечатлены на этой пластинке, переносят слушателя в магическую атмосферу джазовой музыки. Купить виниловую пластинку Lee Konitz - значит обрести возможность насладиться бесценным наследием музыкального искусства.



Теги товара: Джаз, Limited Edition

Отзывы о товаре Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4943674282654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lee Konitz
Альбом (сингл)
Inside Hi-Fi
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Karys Trance, Everything Happens To Me, Sweet And Lovely, Cork n Bib, All Of Me, Star Eyes, Nesuhis Instant, Indiana
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в мир уникального звучания с виниловой пластинкой Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом отражает высочайший уровень музыкального мастерства и качества исполнения каждой композиции. Звуки, которые запечатлены на этой пластинке, переносят слушателя в магическую атмосферу джазовой музыки. Купить виниловую пластинку Lee Konitz - значит обрести возможность насладиться бесценным наследием музыкального искусства.


Теги товара: Джаз, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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