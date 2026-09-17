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Tyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Tyler, The Creator, Flower Boy
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 166100
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Tyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластинка
5 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция TYLER, THE CREATOR
filter_none Товар входит в коллекцию TYLER, THE CREATOR

Коллекция TYLER, THE CREATOR


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластинка

Track List

A1Foreword3:13
A2Where This Flower Blooms3:14
A3Sometimes...0:36
A4See You Again3:00
B1Who Dat Boy3:24
B2Pothole3:56
B3Garden Shed3:43
C1Boredom5:20
C2I Ain't Got Time!3:26
C3911 / Mr. Lonely4:15
D1Droppin' Seeds1:00
D2November3:45
D3Glitter3:44
D4Enjoy Right Now, Today3:55

Отзывы о товаре Tyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Foreword3:13
A2Where This Flower Blooms3:14
A3Sometimes...0:36
A4See You Again3:00
B1Who Dat Boy3:24
B2Pothole3:56
B3Garden Shed3:43
C1Boredom5:20
C2I Ain't Got Time!3:26
C3911 / Mr. Lonely4:15
D1Droppin' Seeds1:00
D2November3:45
D3Glitter3:44
D4Enjoy Right Now, Today3:55
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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