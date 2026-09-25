Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Splat!
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 748521
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Характеристики
Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759215097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Splat!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Arrogant Boy, Diablo, The Rider, The Lunatic, The Only Horse In Town, Sacred Land, The Beating Of Wings, Guilt Trippin', Scriblin' Gib'rish, Jessica's Bra, Third Call, My New Movie, Splat!
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пластинка
«SPLAT!» — долгожданный новый альбом одной из величайших рок-групп всех времен Deep Purple, включающий 13 совершенно новых треков Издание на 180 г виниле 45 об/мин в гейтфолде. Альбом "SPLAT!" — это самая мощная работа группы за многие годы. Спродюсированный Бобом Эзрином, альбом точно отражает звучание и настрой, которые десятилетиями делали Deep Purple безошибочно узнаваемыми. В основе "SPLAT!" лежит идея, разработанная фронтменом Иэном Гилланом: конец человечества, задуманный не как апокалипсис, а как метаморфоза, выходящая за пределы физического существования. Иэн Гиллан: «Нынешний состав Deep Purple очень похож на современную версию Deep Purple из семидесятых».
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759215097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Splat!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Arrogant Boy, Diablo, The Rider, The Lunatic, The Only Horse In Town, Sacred Land, The Beating Of Wings, Guilt Trippin', Scriblin' Gib'rish, Jessica's Bra, Third Call, My New Movie, Splat!
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
«SPLAT!» — долгожданный новый альбом одной из величайших рок-групп всех времен Deep Purple, включающий 13 совершенно новых треков Издание на 180 г виниле 45 об/мин в гейтфолде. Альбом "SPLAT!" — это самая мощная работа группы за многие годы. Спродюсированный Бобом Эзрином, альбом точно отражает звучание и настрой, которые десятилетиями делали Deep Purple безошибочно узнаваемыми. В основе "SPLAT!" лежит идея, разработанная фронтменом Иэном Гилланом: конец человечества, задуманный не как апокалипсис, а как метаморфоза, выходящая за пределы физического существования. Иэн Гиллан: «Нынешний состав Deep Purple очень похож на современную версию Deep Purple из семидесятых».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пластинка - стоимость товара 5710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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