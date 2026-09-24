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Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка

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Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка - фото 1
Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка - фото 2
Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка - фото 3
Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка - фото 4
Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janelle Monae
Альбом (сингл)
The Age Of Pleasure
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка - фото 1
  • Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка - фото 2
  • Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка - фото 3
  • Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка - фото 4
  • Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652372
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678626838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janelle Monae
Альбом (сингл)
The Age Of Pleasure
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
A1 Float, A2 Champagne Shit, A3 Black Sugar Beach, A4 Phenomenal, A5 Haute, A6 Ooh La La, A7 Lipstick Lover, B1 The Rush, B2 The French 75, B3 Water Slide, B4 Know Better, B5 Paid In Pleasure, B6 Only Have Eyes 42, B7 A Dry Red
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка

The Age of Pleasure - четвертый студийный альбом Жанель Монэ (Janelle Mon?e). Он был выпущен 9 июня 2023 года на лейбле Atlantic Records и стал первым студийным альбомом певицы за более чем пять лет, со времен Dirty Computer (2018). Альбому предшествовали два сингла: Float с участием Seun Kuti и Egypt 80 в феврале 2023 года и Lipstick Lover в мае. Релиз был анонсирован одновременно с выпуском второго сингла на афтепати Met Gala.. Жанель Монэ Робинсон (родилась 1 декабря 1985 г.) - знаменитая американская певица, автор песен, рэпер и актриса. Она восемь раз номинировалась на премию Грэмми, получила премию Гильдии киноактеров и премию Эмми за детскую и семейную программы. Монэ была удостоена премии ASCAP Vanguard Award, а также наград Rising Star Award (2015) и Trailblazer of the Year Award (2018) от Billboard Women in Music. Певица подписана на Atlantic Records, а также на свой собственный лейбл Wondaland Arts Society.

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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678626838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janelle Monae
Альбом (сингл)
The Age Of Pleasure
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
A1 Float, A2 Champagne Shit, A3 Black Sugar Beach, A4 Phenomenal, A5 Haute, A6 Ooh La La, A7 Lipstick Lover, B1 The Rush, B2 The French 75, B3 Water Slide, B4 Know Better, B5 Paid In Pleasure, B6 Only Have Eyes 42, B7 A Dry Red
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Age of Pleasure - четвертый студийный альбом Жанель Монэ (Janelle Mon?e). Он был выпущен 9 июня 2023 года на лейбле Atlantic Records и стал первым студийным альбомом певицы за более чем пять лет, со времен Dirty Computer (2018). Альбому предшествовали два сингла: Float с участием Seun Kuti и Egypt 80 в феврале 2023 года и Lipstick Lover в мае. Релиз был анонсирован одновременно с выпуском второго сингла на афтепати Met Gala.. Жанель Монэ Робинсон (родилась 1 декабря 1985 г.) - знаменитая американская певица, автор песен, рэпер и актриса. Она восемь раз номинировалась на премию Грэмми, получила премию Гильдии киноактеров и премию Эмми за детскую и семейную программы. Монэ была удостоена премии ASCAP Vanguard Award, а также наград Rising Star Award (2015) и Trailblazer of the Year Award (2018) от Billboard Women in Music. Певица подписана на Atlantic Records, а также на свой собственный лейбл Wondaland Arts Society.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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