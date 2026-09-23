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Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка

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Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 1
Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 2
Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 3
Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 4
Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 5
Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 6
Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 7
Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Womb Of Lilithu
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 1
  • Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 2
  • Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 3
  • Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 4
  • Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 5
  • Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 6
  • Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 7
  • Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642837
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399957813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Womb Of Lilithu
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Womb Of Lilithu, Splendour Nigri Solis, Astaroth, Furfur, Black Night Raven, The Necromancer, Marquis Phenex, Asmodee, Marchosias, Matanbuchus, Paimon, Opium Black, Infinite Infernalis, Amdusias, Splendour Nigri Solis (Live), Dreams Shall Flesh (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Womb Of Lilithu, Splendour Nigri Solis, Astaroth, Furfur, Black Night Raven, The Necromancer, Marquis Phenex, Asmodee, Marchosias, Matanbuchus, Paimon, Opium Black, Infinite Infernalis, Amdusias, Splendour Nigri Solis (Live), Dreams Shall Flesh (Live)

Отзывы о товаре Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399957813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Womb Of Lilithu
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Womb Of Lilithu, Splendour Nigri Solis, Astaroth, Furfur, Black Night Raven, The Necromancer, Marquis Phenex, Asmodee, Marchosias, Matanbuchus, Paimon, Opium Black, Infinite Infernalis, Amdusias, Splendour Nigri Solis (Live), Dreams Shall Flesh (Live)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Womb Of Lilithu, Splendour Nigri Solis, Astaroth, Furfur, Black Night Raven, The Necromancer, Marquis Phenex, Asmodee, Marchosias, Matanbuchus, Paimon, Opium Black, Infinite Infernalis, Amdusias, Splendour Nigri Solis (Live), Dreams Shall Flesh (Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Necrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинка – стоимость товара 5570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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