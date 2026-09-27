Top.Mail.Ru
Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Memento Mori
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка - фото 4
  • Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615776
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка
6 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587842116]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Memento Mori
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
My Cosmos Is Mine, Wagging Tongue, Ghosts Again, Don't Say You Love Me, My Favourite Stranger, Soul With Me, Caroline's Monkey, Before We Drown, People Are Good, Always You, Never Let Me Go, Speak To Me
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка

"Memento Mori" - пятнадцатый студийный альбом Depeche Mode, вышедший в 2023 году. Альбом прервал пятилетний перерыв в дискографии группы, наступивший после выхода их предыдущего альбома, "Spirit" в 2017 году и заслужил высокую оценку у музыкальных критиков. Издание на двух чёрных 180-гр винилах в тройном разворотном конверте содержит постер. Лицевая сторона конверта с тиснением. Первый диск с записью на двух сторонах, второй диск с односторонней записью, на второй стороне - гравировка. Depeche Mode - британская музыкальная группа, образованная в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). Постоянные участники группы - Мартин Гор (клавишные, гитара, бэк-вокал, вокал, автор песен), Дэйв Гаан (вокал) продолжают успешно выступать, клавишник Энди Флетчер ушёл из жизни в 2022 году. Музыкантам Depeche Mode удалось сочетать электронное звучание с элементами рок- и поп-музыки и стать одной из самых популярных групп в мире. В активе Depeche Mode свыше 100 млн проданных записей, выступления перед 30 млн фанатов по всему миру. Студийные альбомы Depeche Mode попадали в Топ-10 более чем в 20 странах, в том числе в Великобритании и США. Альбом 2013 года, "DeltaMachine", дебютировал в качестве альбома на первой строчке в хит-парадах 12 стран. На концертах в поддержку этого альбома, организованных Depeche Mode по всему миру побывали более 2.5 млн. человек.



Теги товара: Depeche Mode, Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587842116]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Memento Mori
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
My Cosmos Is Mine, Wagging Tongue, Ghosts Again, Don't Say You Love Me, My Favourite Stranger, Soul With Me, Caroline's Monkey, Before We Drown, People Are Good, Always You, Never Let Me Go, Speak To Me
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Memento Mori" - пятнадцатый студийный альбом Depeche Mode, вышедший в 2023 году. Альбом прервал пятилетний перерыв в дискографии группы, наступивший после выхода их предыдущего альбома, "Spirit" в 2017 году и заслужил высокую оценку у музыкальных критиков. Издание на двух чёрных 180-гр винилах в тройном разворотном конверте содержит постер. Лицевая сторона конверта с тиснением. Первый диск с записью на двух сторонах, второй диск с односторонней записью, на второй стороне - гравировка. Depeche Mode - британская музыкальная группа, образованная в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). Постоянные участники группы - Мартин Гор (клавишные, гитара, бэк-вокал, вокал, автор песен), Дэйв Гаан (вокал) продолжают успешно выступать, клавишник Энди Флетчер ушёл из жизни в 2022 году. Музыкантам Depeche Mode удалось сочетать электронное звучание с элементами рок- и поп-музыки и стать одной из самых популярных групп в мире. В активе Depeche Mode свыше 100 млн проданных записей, выступления перед 30 млн фанатов по всему миру. Студийные альбомы Depeche Mode попадали в Топ-10 более чем в 20 странах, в том числе в Великобритании и США. Альбом 2013 года, "DeltaMachine", дебютировал в качестве альбома на первой строчке в хит-парадах 12 стран. На концертах в поддержку этого альбома, организованных Depeche Mode по всему миру побывали более 2.5 млн. человек.


Теги товара: Depeche Mode, Поп-музыка, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...