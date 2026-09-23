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The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка

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The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка - фото 1
The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка - фото 2
The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка - фото 3
The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
The Journey Part 2
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка - фото 1
  • The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка - фото 2
  • The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка - фото 3
  • The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647417
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Загружаем...
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The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WM
Barcode
[4050538897685]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
The Journey Part 2
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Till The End Of The Day, Preservation, David Watts, This Time Tomorrow (Alternate Take 2020 Mix), A Well Respected Man, Monica, Scrapheap City, Lola, Sunny Afternoon, Animal Farm, Creeping Jean, Two Sisters, See My Friends, Money Talks (2023 Mix), Rainy Day In June, Dedicated Follower Of Fashion, Where Are They Nowx (2023 Mix), Wicked Annabella, Susannahs Still Alive, 20th Century Man, Sitting By The Riverside, Victoria Suite - Everybodys A Star (Starmaker) (Live, 2023 Mix), Victoria Suite - Slu
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка

The Journey Part 2 - вторая часть сборника группы The Kinks, выпущенного в 2023 году. Он содержит синглы, би-сайды, альбомные треки и пять новых миксов Рэя Дэвиса, три из которых - ранее неизданные живые выступления из Victoria Theatreв 1975 году. Среди хитов, включенных в релиз, можно отметить: Till The End Of The Day, David Watts, Sunny Afternoon и 20th Century Man. Издание представлено на двойном черном виниле и содержит 8-страничный буклет. Композиции в Stereo и Mono звучании. Группу The Kinks основали в 1964 году в Лондоне два брата, Рей и Дэйв Дэвисы. Известность к ним пришла с 3-м синглом You Really Got Me, который возглавил британский хит-парад и попал в Top10 в США. Всего за карьеру у группы было 17 синглов в Top20 и 5 альбомов Top10 Великобритании, и 5 синглов в Top10 чарта журнала Billboard. Диски Kinks и Kinda Kinks добрались до 3-го места британских чартов, а The Kink Kontroversy до 9-го, три сингла группы поднимались на высшую строчку хит-парада Великобритании - You Really Got Me в 1964-м, Tired of Waiting for You в 1965-м, Sunny Afternoon в 1966-м. Самым успешным релизом коллектива в США стал сборник Greatest Hits! 1966 года, занявший 9-е место, из номерных пластинок самой успешной стала Low Budget 1979 года, добравшаяся до 11 места. В 1990 году участники первоначального состава были приняты в Зал славы Рок-н-ролла.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WM
Barcode
[4050538897685]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
The Journey Part 2
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Till The End Of The Day, Preservation, David Watts, This Time Tomorrow (Alternate Take 2020 Mix), A Well Respected Man, Monica, Scrapheap City, Lola, Sunny Afternoon, Animal Farm, Creeping Jean, Two Sisters, See My Friends, Money Talks (2023 Mix), Rainy Day In June, Dedicated Follower Of Fashion, Where Are They Nowx (2023 Mix), Wicked Annabella, Susannahs Still Alive, 20th Century Man, Sitting By The Riverside, Victoria Suite - Everybodys A Star (Starmaker) (Live, 2023 Mix), Victoria Suite - Slu
Развернуть
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
The Journey Part 2 - вторая часть сборника группы The Kinks, выпущенного в 2023 году. Он содержит синглы, би-сайды, альбомные треки и пять новых миксов Рэя Дэвиса, три из которых - ранее неизданные живые выступления из Victoria Theatreв 1975 году. Среди хитов, включенных в релиз, можно отметить: Till The End Of The Day, David Watts, Sunny Afternoon и 20th Century Man. Издание представлено на двойном черном виниле и содержит 8-страничный буклет. Композиции в Stereo и Mono звучании. Группу The Kinks основали в 1964 году в Лондоне два брата, Рей и Дэйв Дэвисы. Известность к ним пришла с 3-м синглом You Really Got Me, который возглавил британский хит-парад и попал в Top10 в США. Всего за карьеру у группы было 17 синглов в Top20 и 5 альбомов Top10 Великобритании, и 5 синглов в Top10 чарта журнала Billboard. Диски Kinks и Kinda Kinks добрались до 3-го места британских чартов, а The Kink Kontroversy до 9-го, три сингла группы поднимались на высшую строчку хит-парада Великобритании - You Really Got Me в 1964-м, Tired of Waiting for You в 1965-м, Sunny Afternoon в 1966-м. Самым успешным релизом коллектива в США стал сборник Greatest Hits! 1966 года, занявший 9-е место, из номерных пластинок самой успешной стала Low Budget 1979 года, добравшаяся до 11 места. В 1990 году участники первоначального состава были приняты в Зал славы Рок-н-ролла.
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The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка - купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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