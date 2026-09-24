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Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка

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Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка - фото 1
Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
Magnifique!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка - фото 1
  • Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708168
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка
6 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587754013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
Magnifique!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
1. LP1: La derniere valse, 2. La vieille barque, 3. Quand fera-t-il jour camarade, 4. En ecoutant mon coeur chanter, 5. Ponts de Paris, 6. Un monde avec toi, 7. Les yeux de lamour, 8. La chanson de notre amour, 9. Chant olympique, 10. Seuls au monde, 11. Quelquun pour toi, 12. Lamour, 13. Chant olympique - Version alternative, 14. Lo sguardo de amore - Version italienne « Les Yeux de lAmour », 15. Les yeux de lamour - Version alternative, 16. All of a Sudden My Heart Sings - Live, 17. LP2: En ch
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка

Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587754013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
Magnifique!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
1. LP1: La derniere valse, 2. La vieille barque, 3. Quand fera-t-il jour camarade, 4. En ecoutant mon coeur chanter, 5. Ponts de Paris, 6. Un monde avec toi, 7. Les yeux de lamour, 8. La chanson de notre amour, 9. Chant olympique, 10. Seuls au monde, 11. Quelquun pour toi, 12. Lamour, 13. Chant olympique - Version alternative, 14. Lo sguardo de amore - Version italienne « Les Yeux de lAmour », 15. Les yeux de lamour - Version alternative, 16. All of a Sudden My Heart Sings - Live, 17. LP2: En ch
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mireille Mathieu - Magnifique! Mireille Mathieu (0196587754013) виниловая пластинка - по цене 6070 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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