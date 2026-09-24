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Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка

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Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 1
Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 2
Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 3
Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 4
Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 5
Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 6
Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 7
Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Mr. Bad Example
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 1
  • Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 2
  • Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 3
  • Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 4
  • Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 5
  • Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 6
  • Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 7
  • Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721995
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497821600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Mr. Bad Example
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Finishing Touches, Suzie Lightning, Model Citizen, Angel Dressed in Black, Mr. Bad Example, Renegade, Heartache Spoken Here, Quite Ugly One Morning, Things to Do in Denver When You’re Dead
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Finishing Touches, Suzie Lightning, Model Citizen, Angel Dressed in Black, Mr. Bad Example, Renegade, Heartache Spoken Here, Quite Ugly One Morning, Things to Do in Denver When You’re Dead



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497821600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Mr. Bad Example
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Finishing Touches, Suzie Lightning, Model Citizen, Angel Dressed in Black, Mr. Bad Example, Renegade, Heartache Spoken Here, Quite Ugly One Morning, Things to Do in Denver When You’re Dead
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Finishing Touches, Suzie Lightning, Model Citizen, Angel Dressed in Black, Mr. Bad Example, Renegade, Heartache Spoken Here, Quite Ugly One Morning, Things to Do in Denver When You’re Dead


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Warren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5010 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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