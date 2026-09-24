Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка
Встречайте новый «кантри» альбом Бейонсе «Cowboy Carter», который уже вызвал восхищение фанатов, прессы и, по сути, всего музыкального мира. Лимитированное издание на виниле. Хотя "Cowboy Carter" по духу является техасским кантри-альбомом, он наполнен R&B талантом и последовательной оригинальностью, которые стали торговой маркой Бейонсе. Бейонсе ничего не делает без энтузиазма, и «Cowboy Carter», пожалуй, ее самый важный и мощный альбом на сегодняшний день. С первым синглом "Texas Hold 'Em" Бейонсе добилась исторического успеха, став первой чернокожей артисткой, когда-либо достигшей вершины чартов кантри-синглов в США. Песня в стиле кантри-поп была выпущена неожиданно во время Суперкубка и сразу же побила различные рекорды продаж. Всего на "Cowboy Carter" можно найти 27 треков в стиле поп, кантри, R&B и соул. К ним относятся дополнительный сингл "16 Carriages" и кавер-версии "Blackbird" (The Beatles) и знаменитая "Jolene", женский гимн, написанный Долли Партон. Бейонсе уже является самой награждаемой артисткой своего поколения с невероятными 32 премиями «Грэмми». «Ковбой Картер», этот новаторский шедевр, наверняка получит еще больше наград.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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