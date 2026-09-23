Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка
"Oxymore" - это музыкальное путешествие, в котором звуки Пьера Анри взаимодействуют с новой композицией Жарра в игре звуковых зеркал, в которой создатель Oxygene находит своего перевернутого двойника в "Oxymore" и открывает вихрь, втягивающий слушателя в анахроничную игру туда и обратно, в которой аналоговое и цифровое находят общую игровую площадку. Проект вдохновлен французским движением "musique concrete" (конкретная музыка), жанром музыкальной композиции, который использует записанные звуки в качестве сырья. Это движение было впервые разработано в 1940-х годах и произвело революцию в создании музыки. В альбоме "Oxymore" Жарр берет на вооружение эту концепцию и изобретает ее заново, используя средства сегодняшнего дня. Альбом был задуман как иммерсивная работа в одном из мест зарождения конкретной музыки, инновационных студиях Радио Франции (где Жарр начал экспериментировать со звуком в начале своей карьеры), в многоканальной и бинауральной 3D-версии. Многоканальный бинауральный звук произведет революцию в сочинении, микшировании и производстве музыки, размещая звуки и текстуры в пространстве на 360 градусов и легко воспринимаясь любым слушателем в наушниках. "Oxymore" - первый коммерческий релиз такого масштаба, выводящий будущее музыки и звука на новый уровень. Жарр сказал: "Это настоящий момент перемен для аудио и звукозаписи. oxymore" - это попытка проиллюстрировать и исследовать эти новые возможности сочетания технологий и музыки. Сейчас у нас есть технологии, позволяющие исследовать композиции в пространственном звучании, и это открывает для нас, музыкантов, совершенно новый опыт в творческом процессе. Для слушателя он также предлагает опыт более физического и естественного восприятия звука и музыки. В реальной жизни наше звуковое поле составляет 360 градусов"
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