The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка
Flower Power - четвёртый студийный альбом The Flower Kings, вышедший в 1999 году. Данный альбом отмечен эпической композицией Garden of Dreams продолжительностью около часа.Ремастированное переиздание 2022 года. Издание содержит запись альбома на трёх 180-гр винилах и двух CD в разворотном конверте с буклетом и новым арт-ворком. The Flower Kings - шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом как сопровождающая для его сольного альбома The Flower King. Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся произведения написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме Flower Power выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока - почти 60-минутное произведение Garden Of Dreams, состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик.
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