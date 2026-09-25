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OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) виниловая пластинка

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OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) - фото 1
OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) - фото 2
OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) - фото 1
  • OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) - фото 2
  • OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748360
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OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497811182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Endtapes - The Joy Formidable, Love Will Take You - Angus and Julia Stone, It Will Rain - Bruno Mars, Turning Page - Sleeping At Last, From Now On - The Features, A Thousand Years - Christina Perri, Neighbors - Theophilus London, I Didn t Mean It - The Belle Brigade, Sister Rosetta (2011 Version) - Noisettes, Northern Lights - Cider Sky, Flightless Bird American Mouth (Wedding Version) - Iron and Wine, Requiem On Water - Imperial Mammoth, Cold - Aqualung & Lucy Schwartz, Llovera - Mia Maestro, L
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) виниловая пластинка

Впервые на виниле выпущен саундтрек к культовому фильму «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 1». Включает 19 треков от Бруно Марса, Кристины Перри, Sleeping At Last и многих других. Лимитированное издание на красном виниле



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497811182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Endtapes - The Joy Formidable, Love Will Take You - Angus and Julia Stone, It Will Rain - Bruno Mars, Turning Page - Sleeping At Last, From Now On - The Features, A Thousand Years - Christina Perri, Neighbors - Theophilus London, I Didn t Mean It - The Belle Brigade, Sister Rosetta (2011 Version) - Noisettes, Northern Lights - Cider Sky, Flightless Bird American Mouth (Wedding Version) - Iron and Wine, Requiem On Water - Imperial Mammoth, Cold - Aqualung & Lucy Schwartz, Llovera - Mia Maestro, L
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Впервые на виниле выпущен саундтрек к культовому фильму «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 1». Включает 19 треков от Бруно Марса, Кристины Перри, Sleeping At Last и многих других. Лимитированное издание на красном виниле


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0603497811182) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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