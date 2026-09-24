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Kid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка

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Kid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка - фото 1
Kid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Indicud
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка - фото 1
  • Kid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711528
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602537356713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Indicud
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Resurrection Of Scott Mescudi, Unf***wittable, Just What I Am, Young Lady, King Wizard, Immortal, Solo Dolo Part II, Girls, New York City Rage Fest, Red Eye, Mad Solar, Beez, Brothers, Burn Baby Burn, Lord Of The Sad And Lonely, Cold Blooded, Afterwards (Bring Yo Friends), The Flight Of The Moon Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Resurrection Of Scott Mescudi, Unf***wittable, Just What I Am, Young Lady, King Wizard, Immortal, Solo Dolo Part II, Girls, New York City Rage Fest, Red Eye, Mad Solar, Beez, Brothers, Burn Baby Burn, Lord Of The Sad And Lonely, Cold Blooded, Afterwards (Bring Yo Friends), The Flight Of The Moon Man

Отзывы о товаре Kid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602537356713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Indicud
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Resurrection Of Scott Mescudi, Unf***wittable, Just What I Am, Young Lady, King Wizard, Immortal, Solo Dolo Part II, Girls, New York City Rage Fest, Red Eye, Mad Solar, Beez, Brothers, Burn Baby Burn, Lord Of The Sad And Lonely, Cold Blooded, Afterwards (Bring Yo Friends), The Flight Of The Moon Man
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Resurrection Of Scott Mescudi, Unf***wittable, Just What I Am, Young Lady, King Wizard, Immortal, Solo Dolo Part II, Girls, New York City Rage Fest, Red Eye, Mad Solar, Beez, Brothers, Burn Baby Burn, Lord Of The Sad And Lonely, Cold Blooded, Afterwards (Bring Yo Friends), The Flight Of The Moon Man
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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