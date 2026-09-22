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Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка

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Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 1
Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 2
Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 3
Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 4
Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 5
Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 6
Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 7
Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 8
Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 9
Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 10
Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hurts
Альбом (сингл)
Happiness
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 1
  • Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 2
  • Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 3
  • Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 4
  • Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 5
  • Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 6
  • Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 7
  • Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 8
  • Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 9
  • Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 10
  • Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717414
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028893619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hurts
Альбом (сингл)
Happiness
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Silver Lining, Wonderful Life, Blood, Tears & Gold, Sunday, Stay, Illuminated, Evelyn, Better Than Love, Devotion, Unspoken, The Water, Verona, Affair, Mother Nature, Happiness, All I Want for Christmas Is New Year's Day, Wonderful Life (Arthur Baker Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка

Мы рады отметить 15-летие дебютного студийного альбома Hurts "Happiness" выпуском ограниченного тиража диска с картинками. альбом "Happiness" был выпущен 27 августа 2010 года и включает в себя признанные критиками синглы "Better Than Love", "Wonderful Life" и "Stay". В честь 15-летия альбом впервые выйдет на виниле, а также будет выпущен в формате picture disc с бонус-треками.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Hurts - Happiness (picture) (0198028893619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028893619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hurts
Альбом (сингл)
Happiness
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Silver Lining, Wonderful Life, Blood, Tears & Gold, Sunday, Stay, Illuminated, Evelyn, Better Than Love, Devotion, Unspoken, The Water, Verona, Affair, Mother Nature, Happiness, All I Want for Christmas Is New Year's Day, Wonderful Life (Arthur Baker Remix)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мы рады отметить 15-летие дебютного студийного альбома Hurts "Happiness" выпуском ограниченного тиража диска с картинками. альбом "Happiness" был выпущен 27 августа 2010 года и включает в себя признанные критиками синглы "Better Than Love", "Wonderful Life" и "Stay". В честь 15-летия альбом впервые выйдет на виниле, а также будет выпущен в формате picture disc с бонус-треками.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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