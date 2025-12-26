Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
13
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 401708
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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537349609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
13
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
End Of The Beginning, God Is Dead?, Loner, Zeitgeist, Age Of Reason, Live Forever, Damaged Soul, Dear Father
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
Track List
|End Of The Beginning
|8:06
|God Is Dead?
|8:52
|Loner
|4:59
|Zeitgeist
|4:37
|Age Of Reason
|7:01
|Live Forever
|4:46
|Damaged Soul
|7:51
|Dear Father
|7:20
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Теги товара: Black Sabbath
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Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537349609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
13
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
End Of The Beginning, God Is Dead?, Loner, Zeitgeist, Age Of Reason, Live Forever, Damaged Soul, Dear Father
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|End Of The Beginning
|8:06
|God Is Dead?
|8:52
|Loner
|4:59
|Zeitgeist
|4:37
|Age Of Reason
|7:01
|Live Forever
|4:46
|Damaged Soul
|7:51
|Dear Father
|7:20
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Достоинства:
Оформление.
Недостатки:
Производитель указан неверно.
Комментарий:
Этот альбом переиздан 7 июня 2013 г. в Чехии, а не в США!
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - стоимость товара 5710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
Достоинства:
Оформление.
Недостатки:
Производитель указан неверно.
Комментарий:
Этот альбом переиздан 7 июня 2013 г. в Чехии, а не в США!