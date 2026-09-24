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Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка

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Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка - фото 1
Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
Canta Per Voi In Italiano
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка - фото 1
  • Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717731
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029087017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
Canta Per Voi In Italiano
Жанр
Шансон
Трек-лист
L’et? Dell Amore, Il Tuo Migliore Amico, ? All'amore Che Penso, Una Ragazza Come Le Altre, Quelli Della Mia Et?, L’amore Va, Ci Sto, Per Tanto Tempo, Oh Oh Ch?ri (Italian Version), Vorrei Capirti, Il Saluto Del Mattino, Vorrei Esser Lei, La Tua Mano, Devi Ritornare, La Notte Sulla Citt?, Parlami Di Te, Nel Mondo Intero, Ci Sono Cose Pi? Grandi, Non Svegliarmi Mai, Il Ragazzo Della Via Gluck, I Sentimenti, Gli Altri
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка

Годы, проведённые Франсуазой Арди в журнале Vogue, оставили свой след в истории французской и мировой музыки. Даже сегодня пять лет с 1962 по 1967 год остаются выдающимся моментом в её карьере, моментом, когда она ворвалась на сцену в глазах поколения, родившегося во время Второй мировой войны или вскоре после неё, поколения, участвовавшего в парижских протестах в мае 1968 года. Харди прославилась не только во Франции благодаря своим «Y?-y?s», но и за рубежом, став символом французской элегантности, таланта и обаяния. США, Япония, Великобритания, Германия, Италия, Испания — никто не мог устоять перед Франсуазой, которая записала большинство своих хитов на английском, итальянском и немецком языках.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029087017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
Canta Per Voi In Italiano
Жанр
Шансон
Трек-лист
L’et? Dell Amore, Il Tuo Migliore Amico, ? All'amore Che Penso, Una Ragazza Come Le Altre, Quelli Della Mia Et?, L’amore Va, Ci Sto, Per Tanto Tempo, Oh Oh Ch?ri (Italian Version), Vorrei Capirti, Il Saluto Del Mattino, Vorrei Esser Lei, La Tua Mano, Devi Ritornare, La Notte Sulla Citt?, Parlami Di Te, Nel Mondo Intero, Ci Sono Cose Pi? Grandi, Non Svegliarmi Mai, Il Ragazzo Della Via Gluck, I Sentimenti, Gli Altri
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Годы, проведённые Франсуазой Арди в журнале Vogue, оставили свой след в истории французской и мировой музыки. Даже сегодня пять лет с 1962 по 1967 год остаются выдающимся моментом в её карьере, моментом, когда она ворвалась на сцену в глазах поколения, родившегося во время Второй мировой войны или вскоре после неё, поколения, участвовавшего в парижских протестах в мае 1968 года. Харди прославилась не только во Франции благодаря своим «Y?-y?s», но и за рубежом, став символом французской элегантности, таланта и обаяния. США, Япония, Великобритания, Германия, Италия, Испания — никто не мог устоять перед Франсуазой, которая записала большинство своих хитов на английском, итальянском и немецком языках.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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