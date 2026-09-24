Meghan Trainor - Title (0198028419413) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Meghan Trainor
Альбом (сингл)
Title
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 707954
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028419413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Meghan Trainor
Альбом (сингл)
Title
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Best Part (Interlude), All About That Bass, Dear Future Husband, Close Your Eyes, 3am, Like Im Gonna Lose You, Bang Dem Sticks, Walkashame, Title, What If I, Lips Are Movin, No Good For You, Mr. Almost, My Selfish Heart, Credit, Better When Im Dancin, Good To Be Alive, What If I (Guitar Version), Title (Acoustic), Ill Be Home, All About That Bass (Remastered), Better When Im Dancin (j.bird Timeless Tour Version), Lips Are Movin (Live From Spotify London), Title (Live From Spotify London), St
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Meghan Trainor - Title (0198028419413) виниловая пластинка
Title — дебютный студийный альбом американской певицы Меган Трейнор, вышедший в 2015 году. Издание на двойном виниле к 10-летию альбома с бонус-треками.. Первым синглом с альбома стала песня «All About That Bass», впоследствии возглавившая хит-парады США, Австралии, Канады, Великобритании и некоторых других стран и получившая две номинации на премию «Грэмми». Издание Title 10th Anniversary Edition включает в себя 2 новых трека: All About That Bass (Remastered) и Better When Im Dancin (j.bird Timeless Tour Version), а также 3 трека с Spotify London Live.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028419413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Meghan Trainor
Альбом (сингл)
Title
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Best Part (Interlude), All About That Bass, Dear Future Husband, Close Your Eyes, 3am, Like Im Gonna Lose You, Bang Dem Sticks, Walkashame, Title, What If I, Lips Are Movin, No Good For You, Mr. Almost, My Selfish Heart, Credit, Better When Im Dancin, Good To Be Alive, What If I (Guitar Version), Title (Acoustic), Ill Be Home, All About That Bass (Remastered), Better When Im Dancin (j.bird Timeless Tour Version), Lips Are Movin (Live From Spotify London), Title (Live From Spotify London), St
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Title — дебютный студийный альбом американской певицы Меган Трейнор, вышедший в 2015 году. Издание на двойном виниле к 10-летию альбома с бонус-треками.. Первым синглом с альбома стала песня «All About That Bass», впоследствии возглавившая хит-парады США, Австралии, Канады, Великобритании и некоторых других стран и получившая две номинации на премию «Грэмми». Издание Title 10th Anniversary Edition включает в себя 2 новых трека: All About That Bass (Remastered) и Better When Im Dancin (j.bird Timeless Tour Version), а также 3 трека с Spotify London Live.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Meghan Trainor - Title (0198028419413) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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