Top.Mail.Ru
Halsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Halsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Halsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая пластинка - фото 1
Halsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
Great Impersonator
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Halsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая пластинка - фото 1
  • Halsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Halsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028490719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
Great Impersonator
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Only Living Girl In LA, Ego, Dog Years, Letter To God (1974), Panic Attack, The End, I Believe In Magic, Letter To God (1983), Hometown, I Never Loved You, Darwinism, Lonely Is The Muse, Arsonist, Life Of The Spider (Draft), Hurt Feelings, Lucky, Letter To God (1998), The Great Impersonator This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Te
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Halsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом американской певицы, автора песен и активистки Холзи The Great Impersonator выйдет в октябре на Columbia Records. Лимитированное издание на белом виниле в гейтфолде.. Новый альбом Холзи The Great Impersonator знаменует собой значительное возвращение спустя три года. Холзи описывает этот альбом как исповедальный концептуальный альбом, в котором она исследует себя и свою музыкальную идентичность через призму разных временных периодов. Альбом сочетает в себе разные музыкальные эпохи, черпая вдохновение из 70-х по 2000-е годы, как в музыкальном, так и в визуальном плане, создавая единое целое, столь же ностальгическое, сколь и современное.

Отзывы о товаре Halsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028490719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
Great Impersonator
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Only Living Girl In LA, Ego, Dog Years, Letter To God (1974), Panic Attack, The End, I Believe In Magic, Letter To God (1983), Hometown, I Never Loved You, Darwinism, Lonely Is The Muse, Arsonist, Life Of The Spider (Draft), Hurt Feelings, Lucky, Letter To God (1998), The Great Impersonator This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Te
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Пятый студийный альбом американской певицы, автора песен и активистки Холзи The Great Impersonator выйдет в октябре на Columbia Records. Лимитированное издание на белом виниле в гейтфолде.. Новый альбом Холзи The Great Impersonator знаменует собой значительное возвращение спустя три года. Холзи описывает этот альбом как исповедальный концептуальный альбом, в котором она исследует себя и свою музыкальную идентичность через призму разных временных периодов. Альбом сочетает в себе разные музыкальные эпохи, черпая вдохновение из 70-х по 2000-е годы, как в музыкальном, так и в визуальном плане, создавая единое целое, столь же ностальгическое, сколь и современное.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Halsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5800 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...