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Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка

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Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 5
Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 6
Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 7
Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 8
Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 9
Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
THE HUNTING PARTY
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 5
  • Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 6
  • Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 7
  • Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 8
  • Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 9
  • Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692507
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624844075]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
THE HUNTING PARTY
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Трек-лист
Keys To The Kingdom, Page Hamilton), Rakim), Points Of Authority, The Summoning, War, Wastelands, Until It’s Gone, Daron Malakian), Mark The Graves, Tom Morello), Final Masquerade, A Line In The Sand, +Etching
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка

The Hunting Party — шестой студийный альбом мультиплатиновой американской рок-группы Linkin Park, вышедший в 2014 году. Лимитированное переиздание на двойном цветном виниле с гравировкой на стороне D.. Альбом из 12 треков содержит синглы «Final Masquerade», «Until It’s Gone» и «Guilty All The Same». На этом альбоме можно услышать нескольких приглашенных музыкантов: Дарона Малакяна (System of a Down), Пейджа Хэмилтона (Helmet), Тома Морелло (Rage Against The Machine/Audilave) и легенду рэпа Ракима.



Теги товара: Linkin Park

Отзывы о товаре Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624844075]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
THE HUNTING PARTY
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Трек-лист
Keys To The Kingdom, Page Hamilton), Rakim), Points Of Authority, The Summoning, War, Wastelands, Until It’s Gone, Daron Malakian), Mark The Graves, Tom Morello), Final Masquerade, A Line In The Sand, +Etching
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Hunting Party — шестой студийный альбом мультиплатиновой американской рок-группы Linkin Park, вышедший в 2014 году. Лимитированное переиздание на двойном цветном виниле с гравировкой на стороне D.. Альбом из 12 треков содержит синглы «Final Masquerade», «Until It’s Gone» и «Guilty All The Same». На этом альбоме можно услышать нескольких приглашенных музыкантов: Дарона Малакяна (System of a Down), Пейджа Хэмилтона (Helmet), Тома Морелло (Rage Against The Machine/Audilave) и легенду рэпа Ракима.


Теги товара: Linkin Park
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Linkin Park - The Hunting Party (coloured) (0093624844075) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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