Описание товара The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка

15-я студийная запись ветеранов прогрессивного рока увидит свет 4 марта на 2CD и в бокс-сете на 3LP+2CD. Легенды шведского прог-рока THE FLOWER KINGS вернулись с новым эпическим двойным альбомом — "By Royal Decree". Новый альбом группы, чья история насчитывает уже 25 лет, увидит свет в лимитированных изданиях — на двойном CD в конверте digipack и в виде лимитированного бокс-сета на трех 180-граммовых пластинках и двух CD. Третья студийная пластинка группы с момента введения в состав барабанщика Мирко ДеМайо и клавишника Зака Каминса несёт отчетливый винтажный характер. В последние два года группа практически не гастролировала, что позволило ей сосредоточиться на записи нового материала, а также пересмотреть то, что осталось за кадром предыдущих сессий. Запись альбома "By Royal Decree" началась летом 2021 года в студии Fenix в Швеции и была задумана как тест-драйв нового полностью аналогового пульта Rupert Neve, который был установлен всего за несколько дней до записи. Новый альбом является настоящим «ретро», так как часть материала была написана еще до записи первого альбома Flower King в 1994 году!. Вокалист и гитарист Flower Kings Ройне Столт (Roine Stolt) рассказал о том, как он работал над новым альбомом: «Было здорово покопаться на старом острове сокровищ "забытой музыки TFK до того, как TFK вообще существовали", и это помогло мне понять, почему и что такое The Flower Kings. Этот альбом — путешествие по моей истории как писателя и моя сага о "среднем возрасте", отражающая это». Еще одним значительным изменением стало возвращение основателя группы Майкла Столта после более чем двадцатилетнего перерыва для участия в бас-гитаре и вокале, разделив обязанности с нынешним басистом Йонасом Рейнгольдом. При работе над новым альбомом группа чувствовала необходимость быть вместе в одной комнате, чтобы создавать музыку, отказавшись от идеи сотен электронных писем, управляющих процессом. Вместо «удаленки» все совместные репетиции, обсуждения, написания песен и совместные ужины происходили в реальной жизни. Выход из пандемии вызвал всплеск музыкального творчества. Песни не очень сложные, но скорее мелодичные и органичные — точно так же, как большая часть прог-рока 70-х была собрана без излишних раздумий или брендирования, чтобы соответствовать "сцене". Олдскульный подход и значительный опыт группы дал свои плоды: Flower Kings вернулись к своему самому творческому, цветочному и игривому/странному стилю — зеркальному отражению плавильного котла, в котором смешиваются фолк, симфоническая и электронная музыка, джаз, блюз, фанк и прог 70-х.