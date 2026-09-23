Dire Straits - Money For Nothing (0602438631940) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Money For Nothing
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
В наличии
Код товара: 624408
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438631940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Money For Nothing
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Sultans Of Swing, Down To The Waterline, Portobello Belle - Live (Alternate Version), Twisting By The Pool (Remix), Tunnel Of Love, Romeo And Juliet, Where Do You Think You're Going?, Walk Of Life, Private Investigations, Telegraph Road - Live (Remix), Money For Nothing, Brothers In Arms
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dire Straits - Money For Nothing (0602438631940) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sultans Of Swing, Down To The Waterline, Portobello Belle - Live (Alternate Version), Twisting By The Pool (Remix), Tunnel Of Love, Romeo And Juliet, Where Do You Think You're Going?, Walk Of Life, Private Investigations, Telegraph Road - Live (Remix), Money For Nothing, Brothers In Arms
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438631940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Money For Nothing
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Sultans Of Swing, Down To The Waterline, Portobello Belle - Live (Alternate Version), Twisting By The Pool (Remix), Tunnel Of Love, Romeo And Juliet, Where Do You Think You're Going?, Walk Of Life, Private Investigations, Telegraph Road - Live (Remix), Money For Nothing, Brothers In Arms
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sultans Of Swing, Down To The Waterline, Portobello Belle - Live (Alternate Version), Twisting By The Pool (Remix), Tunnel Of Love, Romeo And Juliet, Where Do You Think You're Going?, Walk Of Life, Private Investigations, Telegraph Road - Live (Remix), Money For Nothing, Brothers In Arms
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Dire Straits - Money For Nothing (0602438631940) виниловая пластинка - стоимость товара 6000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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