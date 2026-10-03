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The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка

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The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 1
The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 2
The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 3
The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 4
The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 5
The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 6
The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 7
The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 8
The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Check Your Head
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401652
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beastie Boys, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beastie Boys, The

Коллекция Beastie Boys, The


Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[5099969422515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Check Your Head
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jimmy James, Funky Boss, Pass The Mic, Gratitude, Lighten Up, Finger Lickin Good, So Whatcha Want, The Biz Vs The Nuge, Time For Livin, Somethings Got To Give, The Blue Nun, Stand Together, Pow, The Maestro, Groove Holmes, Live At P.J.s, Mark On The Bus, Professor Booty, In 3s, Namast?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка

Check Your Head — третий студийный альбом американской хип-хоп группы Beastie Boys, был издан 21 апреля 1992 года на лейбле Capitol Records. Лонгплей был записан на студии G-son Studios, Этуотер Вилладж, Калифорния, в 2009 году он был переиздан в виде двухдискового издания с дополнительными 16-тью треками бонусов и раритетов.

Отзывы о товаре The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[5099969422515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Check Your Head
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jimmy James, Funky Boss, Pass The Mic, Gratitude, Lighten Up, Finger Lickin Good, So Whatcha Want, The Biz Vs The Nuge, Time For Livin, Somethings Got To Give, The Blue Nun, Stand Together, Pow, The Maestro, Groove Holmes, Live At P.J.s, Mark On The Bus, Professor Booty, In 3s, Namast?
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Check Your Head — третий студийный альбом американской хип-хоп группы Beastie Boys, был издан 21 апреля 1992 года на лейбле Capitol Records. Лонгплей был записан на студии G-son Studios, Этуотер Вилладж, Калифорния, в 2009 году он был переиздан в виде двухдискового издания с дополнительными 16-тью треками бонусов и раритетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beastie Boys - Check Your Head (5099969422515) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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