Mylene Farmer - Plus Grandir Best Of 1986-1996 (0600753941614) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Plus Grandir Best Of 1986-1996
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб.
В наличии
Код товара: 617136
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753941614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Plus Grandir Best Of 1986-1996
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Plus Grandir, Libertine, Tristana, Sans Contrefa?on, Ainsi Soit Je..., Pourvu Qu'elles Soient Douces, Allan, ? Quoi Je Sers, Sans Logique, Regrets, Je T'aime M?lancolie, D?senchant?e, Que Mon C?ur L?che, Beyond My Control, My Soul Is Slashed, XXL, L'instant X, Comme J'ai Mal, R?ver, California
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mylene Farmer - Plus Grandir Best Of 1986-1996 (0600753941614) виниловая пластинка
Четвёртый сборник французской певицы Милен Фармер, выпущенный 20 августа 2021 года на лейблах Universal Music France и Polydor Records. Французская певица, композитор, актриса и поэтесса. Одна из самых известных современных французских исполнительниц популярной музыки не только во Франции, но и во всём мире. Редко появляясь в СМИ и избегая обсуждения своей личной жизни, она построила долговременный творческий союз с Лораном Бутонна, плодами которого явились многие видеоклипы, живые выступления, напоминающие спектакли, а также тексты песен, изобилующие двусмысленностью и полные литературных и художественных отсылок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753941614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Plus Grandir Best Of 1986-1996
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Plus Grandir, Libertine, Tristana, Sans Contrefa?on, Ainsi Soit Je..., Pourvu Qu'elles Soient Douces, Allan, ? Quoi Je Sers, Sans Logique, Regrets, Je T'aime M?lancolie, D?senchant?e, Que Mon C?ur L?che, Beyond My Control, My Soul Is Slashed, XXL, L'instant X, Comme J'ai Mal, R?ver, California
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Четвёртый сборник французской певицы Милен Фармер, выпущенный 20 августа 2021 года на лейблах Universal Music France и Polydor Records. Французская певица, композитор, актриса и поэтесса. Одна из самых известных современных французских исполнительниц популярной музыки не только во Франции, но и во всём мире. Редко появляясь в СМИ и избегая обсуждения своей личной жизни, она построила долговременный творческий союз с Лораном Бутонна, плодами которого явились многие видеоклипы, живые выступления, напоминающие спектакли, а также тексты песен, изобилующие двусмысленностью и полные литературных и художественных отсылок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mylene Farmer - Plus Grandir Best Of 1986-1996 (0600753941614) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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