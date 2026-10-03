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The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка

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The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 1
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 2
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 3
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 4
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 5
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 6
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 7
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 8
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 9
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 10
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 11
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 12
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 13
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Hello Nasty
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 13
  • The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401653
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beastie Boys, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beastie Boys, The

Коллекция Beastie Boys, The


Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Hello Nasty
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка

The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Hello Nasty
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Германия
Описание
The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beastie Boys - Hello Nasty (5099969423918) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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