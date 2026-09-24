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Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка

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Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка - фото 1
Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка - фото 2
Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка - фото 3
Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Schenker
Альбом (сингл)
My Years With UFO
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695877
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Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[4029759193562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Schenker
Альбом (сингл)
My Years With UFO
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Natural Thing, Only You Can Rock Me, Doctor Doctor, Mother Mary, This Kids Love to Love, Lights out, Rock Bottom, Too Hot Too Handle, Let It Roll, Shoot Shoot
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка

Гитарист Майкл Шенкер вспоминает свои классические годы с UFO в альбоме «My Years with UFO». Этот новый релиз посвящен 50-летию пребывания Шенкера в составе UFO с 1972 по 1978 год. Эпоха Шенкера с британской хард-рок-группой отмечается как один из самых знаковых периодов в истории рока. Издание на виниле.. Михаэль Шенкер был движущей силой некоторых из самых популярных треков UFO, таких как Doctor Doctor, Rock Bottom и Only You Can Rock Me. В эти годы были выпущены альбомы UFO Phenomenon, Force It, No Heavy Petting, Lights Out, Obsession и новаторский концертный альбом Strangers in the Night, каждый из которых внес значительный вклад в жанр. В My Years with UFO Михаэль Шенкер представляет 11 величайших хитов UFO той эпохи с впечатляющим составом приглашенных звезд. К Шенкеру в этом путешествии присоединяются Дерек Шеринян на клавишных, Брайан Тичи на барабанах и Барри Спаркс на басу. В список выдающихся приглашенных артистов входят Эксл Роуз, Слэш, Кай Хансен, Роджер Гловер, Джоуи Темпест, Бифф Байфорд, Джефф Скотт Сото, Джон Норум, Ди Снайдер, Джоэл Хекстра, Джо Линн Тернер, Кармайн Аппис, Адриан Ванденберг, Майкл Восс, Стивен Пирси и Эрик Грёнвалл.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[4029759193562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Schenker
Альбом (сингл)
My Years With UFO
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Natural Thing, Only You Can Rock Me, Doctor Doctor, Mother Mary, This Kids Love to Love, Lights out, Rock Bottom, Too Hot Too Handle, Let It Roll, Shoot Shoot
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Гитарист Майкл Шенкер вспоминает свои классические годы с UFO в альбоме «My Years with UFO». Этот новый релиз посвящен 50-летию пребывания Шенкера в составе UFO с 1972 по 1978 год. Эпоха Шенкера с британской хард-рок-группой отмечается как один из самых знаковых периодов в истории рока. Издание на виниле.. Михаэль Шенкер был движущей силой некоторых из самых популярных треков UFO, таких как Doctor Doctor, Rock Bottom и Only You Can Rock Me. В эти годы были выпущены альбомы UFO Phenomenon, Force It, No Heavy Petting, Lights Out, Obsession и новаторский концертный альбом Strangers in the Night, каждый из которых внес значительный вклад в жанр. В My Years with UFO Михаэль Шенкер представляет 11 величайших хитов UFO той эпохи с впечатляющим составом приглашенных звезд. К Шенкеру в этом путешествии присоединяются Дерек Шеринян на клавишных, Брайан Тичи на барабанах и Барри Спаркс на басу. В список выдающихся приглашенных артистов входят Эксл Роуз, Слэш, Кай Хансен, Роджер Гловер, Джоуи Темпест, Бифф Байфорд, Джефф Скотт Сото, Джон Норум, Ди Снайдер, Джоэл Хекстра, Джо Линн Тернер, Кармайн Аппис, Адриан Ванденберг, Майкл Восс, Стивен Пирси и Эрик Грёнвалл.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Купить Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка - по цене 6160 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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