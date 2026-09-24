Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Michael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая пластинка
Гитарист Майкл Шенкер вспоминает свои классические годы с UFO в альбоме «My Years with UFO». Этот новый релиз посвящен 50-летию пребывания Шенкера в составе UFO с 1972 по 1978 год. Эпоха Шенкера с британской хард-рок-группой отмечается как один из самых знаковых периодов в истории рока. Издание на виниле.. Михаэль Шенкер был движущей силой некоторых из самых популярных треков UFO, таких как Doctor Doctor, Rock Bottom и Only You Can Rock Me. В эти годы были выпущены альбомы UFO Phenomenon, Force It, No Heavy Petting, Lights Out, Obsession и новаторский концертный альбом Strangers in the Night, каждый из которых внес значительный вклад в жанр. В My Years with UFO Михаэль Шенкер представляет 11 величайших хитов UFO той эпохи с впечатляющим составом приглашенных звезд. К Шенкеру в этом путешествии присоединяются Дерек Шеринян на клавишных, Брайан Тичи на барабанах и Барри Спаркс на басу. В список выдающихся приглашенных артистов входят Эксл Роуз, Слэш, Кай Хансен, Роджер Гловер, Джоуи Темпест, Бифф Байфорд, Джефф Скотт Сото, Джон Норум, Ди Снайдер, Джоэл Хекстра, Джо Линн Тернер, Кармайн Аппис, Адриан Ванденберг, Майкл Восс, Стивен Пирси и Эрик Грёнвалл.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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