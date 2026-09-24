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Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка

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Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
The Musings Of Miles
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072662643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
The Musings Of Miles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Will You Still Be Minex, I See Your Face Before Me, I Didnt, A Gal In Calico, A Night In Tunisia Green Haze
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка

Альбом легендарного джазового трубача Майлса Дэвиса, выпущенный в 1955 году. Этот альбом стал значимой частью его дискографии и представляет собой сборник композиций, записанных в период, когда Дэвис экспериментировал с различными стилями и подходами к джазу.

Отзывы о товаре Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072662643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
The Musings Of Miles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Will You Still Be Minex, I See Your Face Before Me, I Didnt, A Gal In Calico, A Night In Tunisia Green Haze
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Альбом легендарного джазового трубача Майлса Дэвиса, выпущенный в 1955 году. Этот альбом стал значимой частью его дискографии и представляет собой сборник композиций, записанных в период, когда Дэвис экспериментировал с различными стилями и подходами к джазу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662643) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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