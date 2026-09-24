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Miles Davis - Walkin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Walkin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662582) виниловая пластинка

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Miles Davis - Walkin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662582) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Walkin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662582) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Walkin
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Walkin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662582) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Walkin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662582) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706949
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Walkin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662582) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072662582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Walkin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Walkin, Blue N Boogie, Solar, You Dont Know What Love Is, Love Me Or Leave Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Walkin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662582) виниловая пластинка

Один из знаковых альбомов Майлса Дэвиса, выпущенный в 1954 году. Альбом стал важной вехой в его карьере и в развитии джаза в целом.

Отзывы о товаре Miles Davis - Walkin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662582) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072662582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Walkin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Walkin, Blue N Boogie, Solar, You Dont Know What Love Is, Love Me Or Leave Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Один из знаковых альбомов Майлса Дэвиса, выпущенный в 1954 году. Альбом стал важной вехой в его карьере и в развитии джаза в целом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Walkin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662582) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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