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Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка

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Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 1
Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 2
Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 3
Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 4
Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 5
Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 6
Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 7
Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 8
Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 9
Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Uzi Vert
Альбом (сингл)
Eternal Atake
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 2
  • Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 3
  • Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 4
  • Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 5
  • Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 6
  • Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 7
  • Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 8
  • Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 9
  • Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717030
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678595431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Uzi Vert
Альбом (сингл)
Eternal Atake
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Baby Pluto, Lo Mein, Silly Watch, Pop, You Better Move, Homecoming, I'm Sorry, Celebration Station, Bigger Than Life, Chrome Heart Tags, Bust Me, Prices, Urgency, Venetia, Secure The Bag, P2, Futsal Shuffle 2020 (Bonus Track), That Way (Bonus Track)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка

2LP — ограниченное издание к 5-летию на цветном виниле Blue/Clear Galaxy с двумя бонус-треками (переиздание 2025 года). «Eternal Atake» — второй студийный альбом Lil Uzi Vert записанный при участии американского певца Сида . Продюсерами выступили Бобби Рэпс Брэндон Файнсин Багз Ронин Чиф Киф Уги Мейн TM88 Уизи и другие. Альбом был поддержан синглами « Futsal Shuffle 2020 » и « That Way », которые позже вошли в качестве бонус-треков. После релиза альбом «Eternal Atake» получил широкое признание критиков, дебютировав на первом месте в американском чарте Billboard 200.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678595431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Uzi Vert
Альбом (сингл)
Eternal Atake
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Baby Pluto, Lo Mein, Silly Watch, Pop, You Better Move, Homecoming, I'm Sorry, Celebration Station, Bigger Than Life, Chrome Heart Tags, Bust Me, Prices, Urgency, Venetia, Secure The Bag, P2, Futsal Shuffle 2020 (Bonus Track), That Way (Bonus Track)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
2LP — ограниченное издание к 5-летию на цветном виниле Blue/Clear Galaxy с двумя бонус-треками (переиздание 2025 года). «Eternal Atake» — второй студийный альбом Lil Uzi Vert записанный при участии американского певца Сида . Продюсерами выступили Бобби Рэпс Брэндон Файнсин Багз Ронин Чиф Киф Уги Мейн TM88 Уизи и другие. Альбом был поддержан синглами « Futsal Shuffle 2020 » и « That Way », которые позже вошли в качестве бонус-треков. После релиза альбом «Eternal Atake» получил широкое признание критиков, дебютировав на первом месте в американском чарте Billboard 200.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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