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Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка

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Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка - фото 1
Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка - фото 2
Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка - фото 3
Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка - фото 4
Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Sonny Rollins And The Contemporary Leaders
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705283
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072651869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Sonny Rollins And The Contemporary Leaders
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Ive Told Evry Little Star, Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody, How High The Moon, You, Ive Found A Baby Alone Together, In The Chapel In The Moonlight, The Song Is You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка

Sonny Rollins and the Contemporary Leaders - альбом саксофониста Сонни Роллинза 1959 года, записанный для лейбла Contemporary.. Серия Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Берни Грундмана, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на QRP, tip-on конверт.. Это был второй альбом Роллинза на. Contemporary и последняя его студийная запись, сделанная в 1950-х годах. После записи «Sonny Rollins and the Contemporary Leaders» Роллинз гастролировал по Европе весной 1959 года, затем взял перерыв в записях и выступлениях на публике, который закончился в 1962 году с его альбомом «The Bridge». Роллинза поддерживает группа в составе Хэмптона Хоуза, Барни Кесселя, Лероя Виннегара, Шелли Мэнн и Виктора Фельдмана.

Отзывы о товаре Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072651869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Sonny Rollins And The Contemporary Leaders
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Ive Told Evry Little Star, Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody, How High The Moon, You, Ive Found A Baby Alone Together, In The Chapel In The Moonlight, The Song Is You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Sonny Rollins and the Contemporary Leaders - альбом саксофониста Сонни Роллинза 1959 года, записанный для лейбла Contemporary.. Серия Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Берни Грундмана, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на QRP, tip-on конверт.. Это был второй альбом Роллинза на. Contemporary и последняя его студийная запись, сделанная в 1950-х годах. После записи «Sonny Rollins and the Contemporary Leaders» Роллинз гастролировал по Европе весной 1959 года, затем взял перерыв в записях и выступлениях на публике, который закончился в 1962 году с его альбомом «The Bridge». Роллинза поддерживает группа в составе Хэмптона Хоуза, Барни Кесселя, Лероя Виннегара, Шелли Мэнн и Виктора Фельдмана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072651869) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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