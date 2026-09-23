Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
TOOL
Альбом (сингл)
Fear Inoculum
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
В наличии
Код товара: 624920
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399502013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
TOOL
Альбом (сингл)
Fear Inoculum
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fear Inoculum, Pneuma, Invincible, Legion Inoculant, Descending, Culling Voices, Chocolate Chip Trip, 7empest, Mockingbeat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200
Описание товара Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fear Inoculum, Pneuma, Invincible, Legion Inoculant, Descending, Culling Voices, Chocolate Chip Trip, 7empest, Mockingbeat
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399502013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
TOOL
Альбом (сингл)
Fear Inoculum
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fear Inoculum, Pneuma, Invincible, Legion Inoculant, Descending, Culling Voices, Chocolate Chip Trip, 7empest, Mockingbeat
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fear Inoculum, Pneuma, Invincible, Legion Inoculant, Descending, Culling Voices, Chocolate Chip Trip, 7empest, Mockingbeat
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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