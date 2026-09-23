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Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка

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Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 1
Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 2
Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 3
Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 4
Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 5
Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 6
Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 7
Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 8
Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 9
Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 10
Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
TOOL
Альбом (сингл)
Fear Inoculum
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 1
  • Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 2
  • Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 3
  • Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 4
  • Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 5
  • Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 6
  • Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 7
  • Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 8
  • Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 9
  • Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 10
  • Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624920
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399502013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
TOOL
Альбом (сингл)
Fear Inoculum
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fear Inoculum, Pneuma, Invincible, Legion Inoculant, Descending, Culling Voices, Chocolate Chip Trip, 7empest, Mockingbeat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fear Inoculum, Pneuma, Invincible, Legion Inoculant, Descending, Culling Voices, Chocolate Chip Trip, 7empest, Mockingbeat

Отзывы о товаре Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399502013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
TOOL
Альбом (сингл)
Fear Inoculum
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fear Inoculum, Pneuma, Invincible, Legion Inoculant, Descending, Culling Voices, Chocolate Chip Trip, 7empest, Mockingbeat
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fear Inoculum, Pneuma, Invincible, Legion Inoculant, Descending, Culling Voices, Chocolate Chip Trip, 7empest, Mockingbeat
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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