Melody Gardot - The Essential (0602465581058) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Melody Gardot
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692614
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602465581058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Melody Gardot
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Baby I‘m A Fool, If The Stars Were Mine, C‘est Magnifique, Morning Sun, Sweet Memory, Mira, Over The Rainbow, Worrisome Heart, Our Love Is Easy, Love Song, La Chanson Des Vieux Amants, Les Etoiles (Live), La Vie En Rose, First Song, This Foolish Heart Could Love You (The Paris Sessions), Once I Was Loved, Ain‘t No Sunshine (Live In Paris), Moon River, Your Heart Is As Black As Night, If I Tell You I Love You, Who Will Comfort Me, Love Me Like A River Does (Live In Paris), Bad News (Live), La Llo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Melody Gardot - The Essential (0602465581058) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baby I‘m A Fool, If The Stars Were Mine, C‘est Magnifique, Morning Sun, Sweet Memory, Mira, Over The Rainbow, Worrisome Heart, Our Love Is Easy, Love Song, La Chanson Des Vieux Amants, Les Etoiles (Live), La Vie En Rose, First Song, This Foolish Heart Could Love You (The Paris Sessions), Once I Was Loved, Ain‘t No Sunshine (Live In Paris), Moon River, Your Heart Is As Black As Night, If I Tell You I Love You, Who Will Comfort Me, Love Me Like A River Does (Live In Paris), Bad News (Live), La Llorona (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602465581058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Melody Gardot
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Baby I‘m A Fool, If The Stars Were Mine, C‘est Magnifique, Morning Sun, Sweet Memory, Mira, Over The Rainbow, Worrisome Heart, Our Love Is Easy, Love Song, La Chanson Des Vieux Amants, Les Etoiles (Live), La Vie En Rose, First Song, This Foolish Heart Could Love You (The Paris Sessions), Once I Was Loved, Ain‘t No Sunshine (Live In Paris), Moon River, Your Heart Is As Black As Night, If I Tell You I Love You, Who Will Comfort Me, Love Me Like A River Does (Live In Paris), Bad News (Live), La Llo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baby I‘m A Fool, If The Stars Were Mine, C‘est Magnifique, Morning Sun, Sweet Memory, Mira, Over The Rainbow, Worrisome Heart, Our Love Is Easy, Love Song, La Chanson Des Vieux Amants, Les Etoiles (Live), La Vie En Rose, First Song, This Foolish Heart Could Love You (The Paris Sessions), Once I Was Loved, Ain‘t No Sunshine (Live In Paris), Moon River, Your Heart Is As Black As Night, If I Tell You I Love You, Who Will Comfort Me, Love Me Like A River Does (Live In Paris), Bad News (Live), La Llorona (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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