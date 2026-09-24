David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка
Впервые на виниле издается 29-трековая компиляция 2000 года, охватывающая карьеру Дэвида Сильвиана.. В подборку вошли ключевые песни из Japan и Rain Tree Crow, а также сольные годы Дэвида с Virgin Records. Также включает ключевые совместные работы с Рюити Сакамото, Алезини и Андреони, Робертом Фриппом. В дополнение к ремиксам Ghosts и Bamboo Houses, альбом включает такие треки, как прекрасная Ride из сессий Secrets of the Beehive, две композиции, написанные с Биллом Фризеллом, и Cover Me with Flowers из сессий Dead Bees On A Cake, а также классическая Some Kind of Fool из японских сессий для Gentleman Take Polaroids.
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