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Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка

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Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка - фото 1
Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка - фото 2
Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка - фото 3
Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка - фото 4
Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Made In Heaven
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402880
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Загружаем...
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Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
6 980 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547288271]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Made In Heaven
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
It's A Beautiful Day, Made In Heaven, Let Me Live, Mother Love, My Life Has Been Saved, I Was Born To Love You, Heaven For Everyone, Too Much Love Will Kill You, You Don't Fool Me, A Winter's Tale, It's A Beautiful Day (Reprise), "13"
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка

Made In Heaven — пятнадцатый студийный альбом рок-группы «Queen», выпущен 6 ноября 1995 года. После смерти Фредди Меркьюри в 1991 остальные три члена группы: Брайан Мэй, Роджер Тэйлор и Джон Дикон использовали записи голоса Фредди Меркьюри в создании последнего альбома Queen. Некоторые песни из альбома были уже знакомы публике, но инструментальные партии Брайана, Джона и Роджера были полностью переработаны. «My Life Has Been Saved» входила в сингл к песне «Scandal», а «Made in Heaven» и «I Was Born to Love You» ранее выходили на сольных пластинках Меркьюри. «Heaven for Everyone» — песня группы Роджера Тейлора The Cross, которая вошла в альбом Shove It (1988). Песню «Too Much Love Will Kill You» ранее исполнил Брайан Мэй, она входила в его сольный альбом Back to the Light (1992). «A Winter’s Tale» — последняя композиция, написанная Меркьюри, а «Mother Love» — последняя, недопетая песня Фредди. Альбом стал самым популярным из всех, когда либо выпускаемых группой. В 14 странах он занял первое место, а в двадцати стал платиновым (в некоторых странах по нескольку раз). В Великобритании альбом занял первое место и был продан в количестве 1 500 000 копий (четырежды платиновый), что сделало его самым распродаваемым студийным альбомом группы. В Европе альбом был продан количеством более 7 000 000 копий.



Теги товара: Queen

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547288271]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Made In Heaven
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
It's A Beautiful Day, Made In Heaven, Let Me Live, Mother Love, My Life Has Been Saved, I Was Born To Love You, Heaven For Everyone, Too Much Love Will Kill You, You Don't Fool Me, A Winter's Tale, It's A Beautiful Day (Reprise), "13"
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Made In Heaven — пятнадцатый студийный альбом рок-группы «Queen», выпущен 6 ноября 1995 года. После смерти Фредди Меркьюри в 1991 остальные три члена группы: Брайан Мэй, Роджер Тэйлор и Джон Дикон использовали записи голоса Фредди Меркьюри в создании последнего альбома Queen. Некоторые песни из альбома были уже знакомы публике, но инструментальные партии Брайана, Джона и Роджера были полностью переработаны. «My Life Has Been Saved» входила в сингл к песне «Scandal», а «Made in Heaven» и «I Was Born to Love You» ранее выходили на сольных пластинках Меркьюри. «Heaven for Everyone» — песня группы Роджера Тейлора The Cross, которая вошла в альбом Shove It (1988). Песню «Too Much Love Will Kill You» ранее исполнил Брайан Мэй, она входила в его сольный альбом Back to the Light (1992). «A Winter’s Tale» — последняя композиция, написанная Меркьюри, а «Mother Love» — последняя, недопетая песня Фредди. Альбом стал самым популярным из всех, когда либо выпускаемых группой. В 14 странах он занял первое место, а в двадцати стал платиновым (в некоторых странах по нескольку раз). В Великобритании альбом занял первое место и был продан в количестве 1 500 000 копий (четырежды платиновый), что сделало его самым распродаваемым студийным альбомом группы. В Европе альбом был продан количеством более 7 000 000 копий.


Теги товара: Queen
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Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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