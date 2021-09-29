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Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - фото 1
Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - фото 2
Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - фото 3
Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - фото 4
Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402872
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547202697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Death On Two Legs (Dedicated To ...), Lazing On A Sunday Afternoon, I'm In Love With My Car, You're My Best Friend, '39, Sweet Lady, Seaside Rendezvous, The Prophet's Song, Love Of My Life, Good Company, Bohemian Rhapsody, God Save The Queen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка

Track List

A1Death On Two Legs (Dedicated To......
A2Lazing On A Sunday Afternoon
A3I'm In Love With My Car
A4You're My Best Friend
A5'39
A6Sweet Lady
A7Seaside Rendezvous
B1The Prophet's Song
B2Love Of My Life
B3Good Company
B4Bohemian Rhapsody
B5God Save The Queen



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка

29.09.2021
Вадим

Достоинства:
Не стареющая "Классика". Приятно держать в руках этот диск. 180 грамм.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Не жалко денег.
06.09.2021
Михаил

Достоинства:
Не стареющая классика!Приятная тяжесть 180 граммового винила.Красивая полиграфия пахнущая свежей краской.Отличный звук!Богемская рапсодия -эталон звучания!

Недостатки:
-

Комментарий:
Особенно приятно было получить посылку в день 75-летия великого Фредди Меркьюри.Спасибо Котофото.
09.05.2021
Рустам

Достоинства:
Достойное переиздание, деликатный мастеринг, хорошо оформлен.

Комментарий:
Брал в подарок, получатель был доволен, нареканий по качеству нет.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547202697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Death On Two Legs (Dedicated To ...), Lazing On A Sunday Afternoon, I'm In Love With My Car, You're My Best Friend, '39, Sweet Lady, Seaside Rendezvous, The Prophet's Song, Love Of My Life, Good Company, Bohemian Rhapsody, God Save The Queen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Death On Two Legs (Dedicated To......
A2Lazing On A Sunday Afternoon
A3I'm In Love With My Car
A4You're My Best Friend
A5'39
A6Sweet Lady
A7Seaside Rendezvous
B1The Prophet's Song
B2Love Of My Life
B3Good Company
B4Bohemian Rhapsody
B5God Save The Queen


Теги товара: Queen
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.09.2021
Вадим

Достоинства:
Не стареющая "Классика". Приятно держать в руках этот диск. 180 грамм.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Не жалко денег.
06.09.2021
Михаил

Достоинства:
Не стареющая классика!Приятная тяжесть 180 граммового винила.Красивая полиграфия пахнущая свежей краской.Отличный звук!Богемская рапсодия -эталон звучания!

Недостатки:
-

Комментарий:
Особенно приятно было получить посылку в день 75-летия великого Фредди Меркьюри.Спасибо Котофото.
09.05.2021
Рустам

Достоинства:
Достойное переиздание, деликатный мастеринг, хорошо оформлен.

Комментарий:
Брал в подарок, получатель был доволен, нареканий по качеству нет.


Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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