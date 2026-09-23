Lorna Shore, Pain Remains (0196588441219) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 647243
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lorna Shore, Pain Remains (0196588441219) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Welcome Back, O Sleeping Dreamer, Into The Earth, Sun//Eater, Cursed To Die, Soulless Existence, Apotheosis, Wrath, Pain Remains I: Dancing Like Flames, Pain Remains II: After All Ive Done, Ill Disappear, Pain Remains III: In A Sea Of Fire
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 470 руб.1618 руб. в СплитBlackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая...
-
В наличииЦена 6 470 руб.1618 руб. в СплитRobbie Williams - XXV (coloured) (0194399218518) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 500 руб.1625 руб. в СплитBlackmore's Night - Fires At Midnight (coloured) (4029759195405)...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитTwenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитRammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитNeal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитAutopsy - Macabre Eternal (0801056831712) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитMarillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитMarillion - Anoraknophobia (0802644810416) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитMetallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитPorcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Welcome Back, O Sleeping Dreamer, Into The Earth, Sun//Eater, Cursed To Die, Soulless Existence, Apotheosis, Wrath, Pain Remains I: Dancing Like Flames, Pain Remains II: After All Ive Done, Ill Disappear, Pain Remains III: In A Sea Of Fire
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lorna Shore, Pain Remains (0196588441219) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Lorna Shore, Pain Remains (0196588441219) виниловая пластинка