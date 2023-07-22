Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Miracle
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 402887
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Miracle
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Party, Khashoggi's Ship, The Miracle, A4I Want It All, The Invisible Man, Breakthru, Rain Must Fall, Scandal, My Baby Does Me, Was It All Worth It
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Party
|A2
|Khashoggi's Ship
|A3
|The Miracle
|A4
|I Want It All
|A5
|The Invisible Man
|B1
|Breakthru
|B2
|Rain Must Fall
|B3
|Scandal
|B4
|My Baby Does Me
|B5
|Was It All Worth It
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Miracle
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Party, Khashoggi's Ship, The Miracle, A4I Want It All, The Invisible Man, Breakthru, Rain Must Fall, Scandal, My Baby Does Me, Was It All Worth It
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Party
|A2
|Khashoggi's Ship
|A3
|The Miracle
|A4
|I Want It All
|A5
|The Invisible Man
|B1
|Breakthru
|B2
|Rain Must Fall
|B3
|Scandal
|B4
|My Baby Does Me
|B5
|Was It All Worth It
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
Достоинства:
Великолепный альбом легендарной группы с множеством хитов
Недостатки:
нет
Комментарий:
Тринадцатый студийный альбом Queen - The Miracle выпущен 22 мая 1989 года . Для меня The Miracle наверно лучший альбом легендарных Queen в 80-х . Творение в котором нет ничего лишнего, песни очень гармонично вписываются в альбом . Купленное в Котофото издание - это релиз 2015 года из серии Half speed mastered на 180 граммовом чёрном виниле . Качественная масса пластинки, без посторонних шумов . Оформление пластинки соответствует оригиналу и присутствует внутренний конверт с текстами песен и фото группы .
Достоинства:
Все отлично. Звук, оформление, качество пресса. Хороший реммастеринг.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Доставлен в срок. Цена отличная.
Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка
Достоинства:
Великолепный альбом легендарной группы с множеством хитов
Недостатки:
нет
Комментарий:
Тринадцатый студийный альбом Queen - The Miracle выпущен 22 мая 1989 года . Для меня The Miracle наверно лучший альбом легендарных Queen в 80-х . Творение в котором нет ничего лишнего, песни очень гармонично вписываются в альбом . Купленное в Котофото издание - это релиз 2015 года из серии Half speed mastered на 180 граммовом чёрном виниле . Качественная масса пластинки, без посторонних шумов . Оформление пластинки соответствует оригиналу и присутствует внутренний конверт с текстами песен и фото группы .
Достоинства:
Все отлично. Звук, оформление, качество пресса. Хороший реммастеринг.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Доставлен в срок. Цена отличная.