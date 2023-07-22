Top.Mail.Ru
Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка - фото 1
Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка - фото 2
Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Miracle
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402887
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Miracle
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Party, Khashoggi's Ship, The Miracle, A4I Want It All, The Invisible Man, Breakthru, Rain Must Fall, Scandal, My Baby Does Me, Was It All Worth It
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка

Track List

A1Party
A2Khashoggi's Ship
A3The Miracle
A4I Want It All
A5The Invisible Man
B1Breakthru
B2Rain Must Fall
B3Scandal
B4My Baby Does Me
B5Was It All Worth It



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка

22.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Великолепный альбом легендарной группы с множеством хитов

Недостатки:
нет

Комментарий:
Тринадцатый студийный альбом Queen - The Miracle выпущен 22 мая 1989 года . Для меня The Miracle наверно лучший альбом легендарных Queen в 80-х . Творение в котором нет ничего лишнего, песни очень гармонично вписываются в альбом . Купленное в Котофото издание - это релиз 2015 года из серии Half speed mastered на 180 граммовом чёрном виниле . Качественная масса пластинки, без посторонних шумов . Оформление пластинки соответствует оригиналу и присутствует внутренний конверт с текстами песен и фото группы .
15.07.2021
Рустам

Достоинства:
Все отлично. Звук, оформление, качество пресса. Хороший реммастеринг.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Доставлен в срок. Цена отличная.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Miracle
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Party, Khashoggi's Ship, The Miracle, A4I Want It All, The Invisible Man, Breakthru, Rain Must Fall, Scandal, My Baby Does Me, Was It All Worth It
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Party
A2Khashoggi's Ship
A3The Miracle
A4I Want It All
A5The Invisible Man
B1Breakthru
B2Rain Must Fall
B3Scandal
B4My Baby Does Me
B5Was It All Worth It


Теги товара: Queen
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Великолепный альбом легендарной группы с множеством хитов

Недостатки:
нет

Комментарий:
Тринадцатый студийный альбом Queen - The Miracle выпущен 22 мая 1989 года . Для меня The Miracle наверно лучший альбом легендарных Queen в 80-х . Творение в котором нет ничего лишнего, песни очень гармонично вписываются в альбом . Купленное в Котофото издание - это релиз 2015 года из серии Half speed mastered на 180 граммовом чёрном виниле . Качественная масса пластинки, без посторонних шумов . Оформление пластинки соответствует оригиналу и присутствует внутренний конверт с текстами песен и фото группы .
15.07.2021
Рустам

Достоинства:
Все отлично. Звук, оформление, качество пресса. Хороший реммастеринг.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Доставлен в срок. Цена отличная.


Queen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...