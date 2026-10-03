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Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка

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Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 1
Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 2
Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 3
Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 4
Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 5
Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 6
Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 7
Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Game
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 5
  • Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 6
  • Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 7
  • Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402886
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Game
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Play The Game, Dragon Attack, Another One Bites The Dust, Need Your Loving Tonight, Crazy Little Thing Called Love, Rock It (Prime Jive), Don't Try Suicide, Sail Away Sweet Sister, Coming Soon, Save Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка

Track List

A1Play The Game
A2Dragon Attack
A3Another One Bites The Dust
A4Need Your Loving Tonight
A5Crazy Little Thing Called Love
B1Rock It (Prime Jive)
B2Don't Try Suicide
B3Sail Away Sweet Sister
B4Coming Soon
B5Save Me



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Game
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Play The Game, Dragon Attack, Another One Bites The Dust, Need Your Loving Tonight, Crazy Little Thing Called Love, Rock It (Prime Jive), Don't Try Suicide, Sail Away Sweet Sister, Coming Soon, Save Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Play The Game
A2Dragon Attack
A3Another One Bites The Dust
A4Need Your Loving Tonight
A5Crazy Little Thing Called Love
B1Rock It (Prime Jive)
B2Don't Try Suicide
B3Sail Away Sweet Sister
B4Coming Soon
B5Save Me


Теги товара: Queen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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