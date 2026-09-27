0602547875440, Cure, The, Faith виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0602547875440, Cure, The, Faith виниловая пластинка
Ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле третьего альбома Faith британской рок-группы The Cure. Альбом был выпущен в 1981 году и является второй частью Темной Трилогии (первая часть - альбом Seventeen Seconds, третья - Pornography). В Британии альбом занял 14-ю строку хит-парада. The Cure - британская рок-группа, образованная в 1976 году и выступающая по сей день. Группа появилась в рамках движения постпанка и новой волны, их творчество 80-х годов способствовало становлению готик-рока, а к началу 90-х The Cure стали одной из самых популярных групп в жанре альтернативного рока. Состав часто менялся, и только фронтмен Роберт Смит оставался неизменным. В настоящий момент в активе команды 13 альбомов и 39 синглов, которые разошлись тиражом более 27 миллионов копий.
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