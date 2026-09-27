Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
В наличии
Код товара: 626398
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4 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка
Четвёртый студийный альбом 2021 года музыкального проекта Emigrate. Все тексты песен написаны Рихардом Круспе и Терренсом Мэтлином, кроме Rage (автор - Кэрон Бернштейн) и Always on My Mind (Джонни Кристофер,Марк Джеймс и Уэйн Карсон, они же написали музыку). Аранжировку треков также написали Круспе и Мэтлин (кроме Always on My Mind). В записи трека Always On My Mind принял участие вокалист группы Rammstein Тиль Линдеманн. Издание на черном виниле. Трек Im Still Alive - это тот же трек что и Yeah Yeah Yeah на CD. Emigrate - музыкальный проект, основанный Рихардом Круспе, сооснователем группы Rammstein и её гитаристом. Проект появился в 2005 году во время творческого перерыва Rammstein после выпуска пятого альбома Rosenrot.
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Четвёртый студийный альбом 2021 года музыкального проекта Emigrate. Все тексты песен написаны Рихардом Круспе и Терренсом Мэтлином, кроме Rage (автор - Кэрон Бернштейн) и Always on My Mind (Джонни Кристофер,Марк Джеймс и Уэйн Карсон, они же написали музыку). Аранжировку треков также написали Круспе и Мэтлин (кроме Always on My Mind). В записи трека Always On My Mind принял участие вокалист группы Rammstein Тиль Линдеманн. Издание на черном виниле. Трек Im Still Alive - это тот же трек что и Yeah Yeah Yeah на CD. Emigrate - музыкальный проект, основанный Рихардом Круспе, сооснователем группы Rammstein и её гитаристом. Проект появился в 2005 году во время творческого перерыва Rammstein после выпуска пятого альбома Rosenrot.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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