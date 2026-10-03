Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Zombie Birdhouse
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
В наличии
Код товара: 402845
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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602577438547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Zombie Birdhouse
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Run Like A Villain, The Villagers, Angry Hills, Life Of Work, The Ballad Of Cookie McBride, Ordinary Bummer, Eaten, Bulldozer, Platonic, The Horse Song, Watching The News, Street Crazies
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Run Like A Villain
|3:01
|A2
|The Villagers
|3:48
|A3
|Angry Hills
|2:56
|A4
|Life Of Work
|3:49
|A5
|The Ballad Of Cookie McBride
|2:58
|A6
|Ordinary Bummer
|2:43
|B1
|Eat Or Be Eaten
|3:14
|B2
|Bulldozer
|2:17
|B3
|Platonic
|2:40
|B4
|The Horse Song
|2:58
|B5
|Watching The News
|4:11
|B6
|Street Crazies
|3:54
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Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602577438547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Zombie Birdhouse
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Run Like A Villain, The Villagers, Angry Hills, Life Of Work, The Ballad Of Cookie McBride, Ordinary Bummer, Eaten, Bulldozer, Platonic, The Horse Song, Watching The News, Street Crazies
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Run Like A Villain
|3:01
|A2
|The Villagers
|3:48
|A3
|Angry Hills
|2:56
|A4
|Life Of Work
|3:49
|A5
|The Ballad Of Cookie McBride
|2:58
|A6
|Ordinary Bummer
|2:43
|B1
|Eat Or Be Eaten
|3:14
|B2
|Bulldozer
|2:17
|B3
|Platonic
|2:40
|B4
|The Horse Song
|2:58
|B5
|Watching The News
|4:11
|B6
|Street Crazies
|3:54
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Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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