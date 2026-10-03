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Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка

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Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 1
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 2
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 3
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 4
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 5
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 6
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Zombie Birdhouse
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 1
  • Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 2
  • Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 3
  • Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 4
  • Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 5
  • Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 6
  • Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402845
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602577438547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Zombie Birdhouse
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Run Like A Villain, The Villagers, Angry Hills, Life Of Work, The Ballad Of Cookie McBride, Ordinary Bummer, Eaten, Bulldozer, Platonic, The Horse Song, Watching The News, Street Crazies
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка

Track List

A1Run Like A Villain3:01
A2The Villagers3:48
A3Angry Hills2:56
A4Life Of Work3:49
A5The Ballad Of Cookie McBride2:58
A6Ordinary Bummer2:43
B1Eat Or Be Eaten3:14
B2Bulldozer2:17
B3Platonic2:40
B4The Horse Song2:58
B5Watching The News4:11
B6Street Crazies3:54

Отзывы о товаре Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602577438547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Zombie Birdhouse
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Run Like A Villain, The Villagers, Angry Hills, Life Of Work, The Ballad Of Cookie McBride, Ordinary Bummer, Eaten, Bulldozer, Platonic, The Horse Song, Watching The News, Street Crazies
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Run Like A Villain3:01
A2The Villagers3:48
A3Angry Hills2:56
A4Life Of Work3:49
A5The Ballad Of Cookie McBride2:58
A6Ordinary Bummer2:43
B1Eat Or Be Eaten3:14
B2Bulldozer2:17
B3Platonic2:40
B4The Horse Song2:58
B5Watching The News4:11
B6Street Crazies3:54
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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