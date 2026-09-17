Top.Mail.Ru
Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 1
Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 2
Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 3
Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 4
Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 5
Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 6
Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
THE HOLY BIBLE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 1
  • Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 2
  • Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 3
  • Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 4
  • Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 5
  • Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 6
  • Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99149
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751406612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
THE HOLY BIBLE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Yes, IfWhiteAmericaToldTheTruthForOneDayItsWorldWouldFallApart, Of Walking Abortion, She Is Suffering, Archives Of Pain, Revol, 4st 7lb, Mausoleum, Faster, This Is Yesterday, Die In The Summertime, The Intense Humming Of Evil, P.C.P.
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка

Track List

A1Yes
A2IfWhiteAmericaToldTheTruthForOneDayIt'sWorldWouldFallApart
A3Of Walking Abortion
A4She Is Suffering
A5Archives Of Pain
A6Revol
B14st 7lb
B2Mausoleum
B3Faster
B4This Is Yesterday
B5Die In The Summertime
B6The Intense Humming Of Evil
B7P.C.P.

Отзывы о товаре Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751406612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
THE HOLY BIBLE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Yes, IfWhiteAmericaToldTheTruthForOneDayItsWorldWouldFallApart, Of Walking Abortion, She Is Suffering, Archives Of Pain, Revol, 4st 7lb, Mausoleum, Faster, This Is Yesterday, Die In The Summertime, The Intense Humming Of Evil, P.C.P.
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Yes
A2IfWhiteAmericaToldTheTruthForOneDayIt'sWorldWouldFallApart
A3Of Walking Abortion
A4She Is Suffering
A5Archives Of Pain
A6Revol
B14st 7lb
B2Mausoleum
B3Faster
B4This Is Yesterday
B5Die In The Summertime
B6The Intense Humming Of Evil
B7P.C.P.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manic Street Preachers, The Holy Bible (0888751406612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...