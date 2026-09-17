Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184853
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DION, CELINE
Коллекция DION, CELINE
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитDion, Celine, D'Eux (0889854495619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитDion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (01907589...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в Сплит0194398449418, Dion, Celine, Encore Un Soir виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758638614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Its All Coming Back to Me Now, Because You Loved Me, Falling Into You, Make You Happy, Seduces Me, Myself, Declaration Of Love, Dreamin Of You, I Love You, If Thats What It Takes, I Dont Know, River Deep, Mountain High, Your Light, Call The Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка
Track List
|A1
|It's All Coming Back To Me Now
|7:37
|A2
|Because You Loved Me (Theme From "Up Close & Personal")
|4:33
|A3
|Falling Into You
|4:18
|B1
|Make You Happy
|4:31
|B2
|Seduces Me
|3:46
|B3
|All By Myself
|5:12
|B4
|Declaration Of Love
|4:20
|C1
|Dreamin' Of You
|5:07
|C2
|I Love You
|5:30
|C3
|If That's What It Takes
|4:12
|C4
|I Don't Know
|4:38
|D1
|River Deep, Mountain High
|4:10
|D2
|Your Light
|5:14
|D3
|Call The Man
|6:08
|D4
|Fly
|2:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитPhilip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed....
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитMichael Buble - Nobody But Me (Limited) (0093624916758) винилова...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758638614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Its All Coming Back to Me Now, Because You Loved Me, Falling Into You, Make You Happy, Seduces Me, Myself, Declaration Of Love, Dreamin Of You, I Love You, If Thats What It Takes, I Dont Know, River Deep, Mountain High, Your Light, Call The Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|It's All Coming Back To Me Now
|7:37
|A2
|Because You Loved Me (Theme From "Up Close & Personal")
|4:33
|A3
|Falling Into You
|4:18
|B1
|Make You Happy
|4:31
|B2
|Seduces Me
|3:46
|B3
|All By Myself
|5:12
|B4
|Declaration Of Love
|4:20
|C1
|Dreamin' Of You
|5:07
|C2
|I Love You
|5:30
|C3
|If That's What It Takes
|4:12
|C4
|I Don't Know
|4:38
|D1
|River Deep, Mountain High
|4:10
|D2
|Your Light
|5:14
|D3
|Call The Man
|6:08
|D4
|Fly
|2:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка