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Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка

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Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 1
Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 2
Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 3
Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 4
Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 5
Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 6
Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 7
Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 8
Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 9
Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 10
Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 1
  • Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 2
  • Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 3
  • Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 4
  • Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 5
  • Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 6
  • Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 7
  • Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 8
  • Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 9
  • Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 10
  • Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184853
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Коллекция DION, CELINE
filter_none Товар входит в коллекцию DION, CELINE

Коллекция DION, CELINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758638614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Its All Coming Back to Me Now, Because You Loved Me, Falling Into You, Make You Happy, Seduces Me, Myself, Declaration Of Love, Dreamin Of You, I Love You, If Thats What It Takes, I Dont Know, River Deep, Mountain High, Your Light, Call The Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка

Track List

A1It's All Coming Back To Me Now7:37
A2Because You Loved Me (Theme From "Up Close & Personal")4:33
A3Falling Into You4:18
B1Make You Happy4:31
B2Seduces Me3:46
B3All By Myself5:12
B4Declaration Of Love4:20
C1Dreamin' Of You5:07
C2I Love You5:30
C3If That's What It Takes4:12
C4I Don't Know4:38
D1River Deep, Mountain High4:10
D2Your Light5:14
D3Call The Man6:08
D4Fly2:58

Отзывы о товаре Celine Dion - Falling Into You (0190758638614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758638614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Its All Coming Back to Me Now, Because You Loved Me, Falling Into You, Make You Happy, Seduces Me, Myself, Declaration Of Love, Dreamin Of You, I Love You, If Thats What It Takes, I Dont Know, River Deep, Mountain High, Your Light, Call The Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1It's All Coming Back To Me Now7:37
A2Because You Loved Me (Theme From "Up Close & Personal")4:33
A3Falling Into You4:18
B1Make You Happy4:31
B2Seduces Me3:46
B3All By Myself5:12
B4Declaration Of Love4:20
C1Dreamin' Of You5:07
C2I Love You5:30
C3If That's What It Takes4:12
C4I Don't Know4:38
D1River Deep, Mountain High4:10
D2Your Light5:14
D3Call The Man6:08
D4Fly2:58
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Отзывы


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