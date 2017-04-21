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Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка

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Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 7
Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 8
Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 9
Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2017
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
BOOK OF TALIESYN (MONO)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 7
  • Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 8
  • Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 9
  • Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
4 080 руб.  4 693 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98720
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка
4 080 руб. -13%
4 693 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEEP PURPLE
filter_none Товар входит в коллекцию DEEP PURPLE

Коллекция DEEP PURPLE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646183470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2017
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
BOOK OF TALIESYN (MONO)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка

Track List

A1Listen, Learn, Read On
A2Hard Road
A3Kentucky Woman
A4AExposition
A4BWe Can Work It Out
B1The Shield
B2Anthem
B3River Deep, Mountain High



Теги товара: Deep Purple

Отзывы о товаре Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646183470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2017
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
BOOK OF TALIESYN (MONO)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Listen, Learn, Read On
A2Hard Road
A3Kentucky Woman
A4AExposition
A4BWe Can Work It Out
B1The Shield
B2Anthem
B3River Deep, Mountain High


Теги товара: Deep Purple
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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