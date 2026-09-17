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Dion, Celine, D'Eux (0889854495619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dion, Celine, D'Eux (0889854495619) виниловая пластинка

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Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 1
Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 2
Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 3
Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 4
Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 5
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Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 7
Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
D'Eux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 1
  • Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 2
  • Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 3
  • Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 4
  • Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 5
  • Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 6
  • Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 7
  • Dion, Celine, D&#039;Eux (0889854495619) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dion, Celine, D'Eux (0889854495619) виниловая пластинка
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DION, CELINE
filter_none Товар входит в коллекцию DION, CELINE

Коллекция DION, CELINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854495619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
D'Eux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Pour Que Tu M'aimes Encore, Le Ballet, Regarde-Moi, Je Sais Pas, La M?moire D'abraham, Cherche Encore, Destin, Les Derniers Seront Les Premiers, J'irai O? Tu Iras, J'attendais, Pri?re Paienne, Vole
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dion, Celine, D'Eux (0889854495619) виниловая пластинка

Track List

A1Pour Que Tu M'aimes Encore4:15
A2Le Ballet4:25
A3Regarde-Moi3:57
A4Je Sais Pas4:33
A5La Memoire D'abraham3:50
A6Cherche Encore3:24
B1Destin4:15
B2Les Derniers Seront Les Premiers3:32
B3J'irai Ou Tu Iras3:27
B4J'attendais4:26
B5Priere Paienne4:11
B6Vole2:55

Отзывы о товаре Dion, Celine, D'Eux (0889854495619) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854495619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
D'Eux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Pour Que Tu M'aimes Encore, Le Ballet, Regarde-Moi, Je Sais Pas, La M?moire D'abraham, Cherche Encore, Destin, Les Derniers Seront Les Premiers, J'irai O? Tu Iras, J'attendais, Pri?re Paienne, Vole
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Pour Que Tu M'aimes Encore4:15
A2Le Ballet4:25
A3Regarde-Moi3:57
A4Je Sais Pas4:33
A5La Memoire D'abraham3:50
A6Cherche Encore3:24
B1Destin4:15
B2Les Derniers Seront Les Premiers3:32
B3J'irai Ou Tu Iras3:27
B4J'attendais4:26
B5Priere Paienne4:11
B6Vole2:55
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dion, Celine, D'Eux (0889854495619) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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