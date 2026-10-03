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Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка

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Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка - фото 1
Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка - фото 2
Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
ETERNEL…
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184842
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DASSIN, JOE
filter_none Товар входит в коллекцию DASSIN, JOE

Коллекция DASSIN, JOE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854058418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
ETERNEL…
Жанр
Шансон
Трек-лист
Depuis l'annee derniere, Salut les amoureux (City of New Orleans), L'Ete Indien, La fleur aux dents, L'Amerique (Yellow River), Les Champs-Elysees, Et si tu n'existais pas, Le petit pain au chocolat, Les Dalton, La complainte de l'heure de pointe (A velo dans Paris), Le chemin de papa, Marie-Jeanne (Ode to Billie Joe), Guantanamera, Cecilia, Siffler sur la colline, Ca va pas changer le monde, A toi, Si tu t'appelles melancolie, Bip bip, La bande a bonnot, L'equipe a jojo, Le dernier slow (Blu),
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка

Track List

Side A:

A-1Depuis L'annee Derniere (Inedit)3:17
A-2Salut Les Amoureux4:03
A-3L'ete Indien4:32
A-4La Fleur Aux Dents2:11
A-5L'Amerique2:27
A-6Les Champs-Elysees2:40

Side B:

B-1Et Si Tu N'existais Pas3:29
B-2Le Petit Pain Au Chocolat3:28
B-3Les Dalton2:40
B-4La Complainte De L'heure De Pointe (A Velo Dans Paris)1:53
B-5Le Chemin De Papa2:30
B-6Marie-Jeanne4:15

Side C:

C-1Guantanamera2:54
C-2Cecilia4:00
C-3Siffler Sur La Colline2:38
C-4Ca Va Pas Changer Le Monde3:04
C-5A Toi2:52
C-6Si Tu M'appelles Melancolie3:17

Side D:

D-1Bip Bip2:14
D-2La Bande A Bonnot2:53
D-3L'equipe A Jojo2:11
D-4Le Dernier Slow3:34
D-5Trois Caravelles (Inedit)3:04



Теги товара: Шансон, Limited Edition

Отзывы о товаре Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854058418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
ETERNEL…
Жанр
Шансон
Трек-лист
Depuis l'annee derniere, Salut les amoureux (City of New Orleans), L'Ete Indien, La fleur aux dents, L'Amerique (Yellow River), Les Champs-Elysees, Et si tu n'existais pas, Le petit pain au chocolat, Les Dalton, La complainte de l'heure de pointe (A velo dans Paris), Le chemin de papa, Marie-Jeanne (Ode to Billie Joe), Guantanamera, Cecilia, Siffler sur la colline, Ca va pas changer le monde, A toi, Si tu t'appelles melancolie, Bip bip, La bande a bonnot, L'equipe a jojo, Le dernier slow (Blu),
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Side A:

A-1Depuis L'annee Derniere (Inedit)3:17
A-2Salut Les Amoureux4:03
A-3L'ete Indien4:32
A-4La Fleur Aux Dents2:11
A-5L'Amerique2:27
A-6Les Champs-Elysees2:40

Side B:

B-1Et Si Tu N'existais Pas3:29
B-2Le Petit Pain Au Chocolat3:28
B-3Les Dalton2:40
B-4La Complainte De L'heure De Pointe (A Velo Dans Paris)1:53
B-5Le Chemin De Papa2:30
B-6Marie-Jeanne4:15

Side C:

C-1Guantanamera2:54
C-2Cecilia4:00
C-3Siffler Sur La Colline2:38
C-4Ca Va Pas Changer Le Monde3:04
C-5A Toi2:52
C-6Si Tu M'appelles Melancolie3:17

Side D:

D-1Bip Bip2:14
D-2La Bande A Bonnot2:53
D-3L'equipe A Jojo2:11
D-4Le Dernier Slow3:34
D-5Trois Caravelles (Inedit)3:04


Теги товара: Шансон, Limited Edition
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Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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