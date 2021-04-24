Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LES CHAMPS-ELYSEES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 184844
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3 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LES CHAMPS-ELYSEES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Le Chemin De Papa
|2:22
|A2
|Le Petit Pain Au Chocolat
|3:30
|A3
|Les Champs-Elysees
|2:40
|A4
|Siffler Sur La Colline
|2:30
|A5
|Mon Village Du Bout Du Monde
|3:15
|A6
|Me Que - Me Que
|2:34
|B1
|Ma Bonne Etoile
|2:37
|B2
|Un Peu Comme Toi
|2:48
|B3
|La Bande A Bonnot
|2:55
|B4
|La Violette Africaine
|3:53
|B5
|Le Temps Des Oeufs Au Plat
|2:43
|B6
|Sunday Times
|2:18
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LES CHAMPS-ELYSEES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|Le Chemin De Papa
|2:22
|A2
|Le Petit Pain Au Chocolat
|3:30
|A3
|Les Champs-Elysees
|2:40
|A4
|Siffler Sur La Colline
|2:30
|A5
|Mon Village Du Bout Du Monde
|3:15
|A6
|Me Que - Me Que
|2:34
|B1
|Ma Bonne Etoile
|2:37
|B2
|Un Peu Comme Toi
|2:48
|B3
|La Bande A Bonnot
|2:55
|B4
|La Violette Africaine
|3:53
|B5
|Le Temps Des Oeufs Au Plat
|2:43
|B6
|Sunday Times
|2:18
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Прекрасный альбом как по входящих в него песням, так и по качеству записи (хоть и записан в далёком 1969 году, звучит отлично). Сам диск, хоть и неидеальный, изготовлен неплохо, присутствует лишь небольшая кривизна. Плотный картонный конверт с отличной полиграфией. Самая низкая цена в Котофото.
Недостатки:
Отсутствие полиэтиленового внутреннего конверта, диск упакован в бумажный внутренний конверт.
Комментарий:
Не являясь большим поклонником Джо Дассэна (нравятся немногие его песни), решил узнать как он звучит на виниле. Для покупки выбрал Котофото из-за самой низкой цены среди других интернет-магазинов, торгующих винилом. Неожиданно диск очень понравился песнями и качеством их звучания. По-моему, это лучший альбом Джо Дассена. В общем, покупка порадовала.
Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка
Достоинства:
Прекрасный альбом как по входящих в него песням, так и по качеству записи (хоть и записан в далёком 1969 году, звучит отлично). Сам диск, хоть и неидеальный, изготовлен неплохо, присутствует лишь небольшая кривизна. Плотный картонный конверт с отличной полиграфией. Самая низкая цена в Котофото.
Недостатки:
Отсутствие полиэтиленового внутреннего конверта, диск упакован в бумажный внутренний конверт.
Комментарий:
Не являясь большим поклонником Джо Дассэна (нравятся немногие его песни), решил узнать как он звучит на виниле. Для покупки выбрал Котофото из-за самой низкой цены среди других интернет-магазинов, торгующих винилом. Неожиданно диск очень понравился песнями и качеством их звучания. По-моему, это лучший альбом Джо Дассена. В общем, покупка порадовала.