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Joe Dassin - A L'Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Dassin - A L'Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка

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Joe Dassin - A L&#039;Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка - фото 1
Joe Dassin - A L&#039;Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка - фото 2
Joe Dassin - A L&#039;Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка - фото 3
Joe Dassin - A L&#039;Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
A L'Olympia
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Dassin - A L&#039;Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Dassin - A L&#039;Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Dassin - A L&#039;Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Dassin - A L&#039;Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184841
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Joe Dassin - A L'Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DASSIN, JOE
filter_none Товар входит в коллекцию DASSIN, JOE

Коллекция DASSIN, JOE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758195513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
A L'Olympia
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ouverture: l'Amerique, A chacun sa chanson, Salut les amoureux, Le moustique, On s'en va, Quand on a seize ans, Ton cote du lit, Sketch "Le Berger", Sweet Georgia Brown, Pot-pourri americain, Les plus belles annees de ma vie, Dede le kid, Quand on a du feu, C'est la vie Lily, Marie-Jeanne, Fais-moi de l'electricite, Pot-pourri francais, L'Amerique
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Dassin - A L'Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка

Track List

A1Ouverture : L'Amerique1:05
A2A Chacun Sa Chanson3:10
A4Salut Les Amoureux3:35
A5Le Moustique2:15
A6On S'En Va3:25
A7Quand On A Seize Ans2:20
B1Ton Cote Du Lit3:20
B2Le Berger (Sketch)2:00
B3Sweet Georgia Brown4:15

Pot-Pourri Americain

B4.1Boogie Woogie Bugle Boy
B4.2Piano Roll Blues
B4.3Lullaby Of Broadway
B4.4Don't Sit Under The Apple Tree
B4.5Rhum And Coca-cola
B4.6In The Mood
C1Les Plus Belles Annees De Ma Vie4:23
C2Dede Le Kid2:40
C3Quand On A Du Feu2:40
C4C'est La Vie, Lily2:45
C5Marie-Jeanne4:07
D1Fais-Moi De L'Electricite2:23

Pot-Pourri Francais

D2.1Le Chemin De Papa
D2.2Fais La Bise a Ta Maman
D2.3Cecilia
D2.4La Fleur Aux Dents
D2.5Ma Bonne Etoile
D2.6Siffler Sur La Colline
D2.7La Complainte De L'heure De Pointe
D2.8La Bande a Bonnot
D2.9Billy Le Bordelais
D2.10Le Petit Pain Au Chocolat
D2.11Les Dalton
D3L'Amerique2:30



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Joe Dassin - A L'Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758195513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
A L'Olympia
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ouverture: l'Amerique, A chacun sa chanson, Salut les amoureux, Le moustique, On s'en va, Quand on a seize ans, Ton cote du lit, Sketch "Le Berger", Sweet Georgia Brown, Pot-pourri americain, Les plus belles annees de ma vie, Dede le kid, Quand on a du feu, C'est la vie Lily, Marie-Jeanne, Fais-moi de l'electricite, Pot-pourri francais, L'Amerique
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Ouverture : L'Amerique1:05
A2A Chacun Sa Chanson3:10
A4Salut Les Amoureux3:35
A5Le Moustique2:15
A6On S'En Va3:25
A7Quand On A Seize Ans2:20
B1Ton Cote Du Lit3:20
B2Le Berger (Sketch)2:00
B3Sweet Georgia Brown4:15

Pot-Pourri Americain

B4.1Boogie Woogie Bugle Boy
B4.2Piano Roll Blues
B4.3Lullaby Of Broadway
B4.4Don't Sit Under The Apple Tree
B4.5Rhum And Coca-cola
B4.6In The Mood
C1Les Plus Belles Annees De Ma Vie4:23
C2Dede Le Kid2:40
C3Quand On A Du Feu2:40
C4C'est La Vie, Lily2:45
C5Marie-Jeanne4:07
D1Fais-Moi De L'Electricite2:23

Pot-Pourri Francais

D2.1Le Chemin De Papa
D2.2Fais La Bise a Ta Maman
D2.3Cecilia
D2.4La Fleur Aux Dents
D2.5Ma Bonne Etoile
D2.6Siffler Sur La Colline
D2.7La Complainte De L'heure De Pointe
D2.8La Bande a Bonnot
D2.9Billy Le Bordelais
D2.10Le Petit Pain Au Chocolat
D2.11Les Dalton
D3L'Amerique2:30


Теги товара: Шансон
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Доставка
Отзывы


Joe Dassin - A L'Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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