Joe Dassin - A L'Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
A L'Olympia
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 184841
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Коллекция DASSIN, JOE
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758195513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
A L'Olympia
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ouverture: l'Amerique, A chacun sa chanson, Salut les amoureux, Le moustique, On s'en va, Quand on a seize ans, Ton cote du lit, Sketch "Le Berger", Sweet Georgia Brown, Pot-pourri americain, Les plus belles annees de ma vie, Dede le kid, Quand on a du feu, C'est la vie Lily, Marie-Jeanne, Fais-moi de l'electricite, Pot-pourri francais, L'Amerique
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Dassin - A L'Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Ouverture : L'Amerique
|1:05
|A2
|A Chacun Sa Chanson
|3:10
|A4
|Salut Les Amoureux
|3:35
|A5
|Le Moustique
|2:15
|A6
|On S'En Va
|3:25
|A7
|Quand On A Seize Ans
|2:20
|B1
|Ton Cote Du Lit
|3:20
|B2
|Le Berger (Sketch)
|2:00
|B3
|Sweet Georgia Brown
|4:15
Pot-Pourri Americain
|B4.1
|Boogie Woogie Bugle Boy
|B4.2
|Piano Roll Blues
|B4.3
|Lullaby Of Broadway
|B4.4
|Don't Sit Under The Apple Tree
|B4.5
|Rhum And Coca-cola
|B4.6
|In The Mood
|C1
|Les Plus Belles Annees De Ma Vie
|4:23
|C2
|Dede Le Kid
|2:40
|C3
|Quand On A Du Feu
|2:40
|C4
|C'est La Vie, Lily
|2:45
|C5
|Marie-Jeanne
|4:07
|D1
|Fais-Moi De L'Electricite
|2:23
Pot-Pourri Francais
|D2.1
|Le Chemin De Papa
|D2.2
|Fais La Bise a Ta Maman
|D2.3
|Cecilia
|D2.4
|La Fleur Aux Dents
|D2.5
|Ma Bonne Etoile
|D2.6
|Siffler Sur La Colline
|D2.7
|La Complainte De L'heure De Pointe
|D2.8
|La Bande a Bonnot
|D2.9
|Billy Le Bordelais
|D2.10
|Le Petit Pain Au Chocolat
|D2.11
|Les Dalton
|D3
|L'Amerique
|2:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758195513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
A L'Olympia
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ouverture: l'Amerique, A chacun sa chanson, Salut les amoureux, Le moustique, On s'en va, Quand on a seize ans, Ton cote du lit, Sketch "Le Berger", Sweet Georgia Brown, Pot-pourri americain, Les plus belles annees de ma vie, Dede le kid, Quand on a du feu, C'est la vie Lily, Marie-Jeanne, Fais-moi de l'electricite, Pot-pourri francais, L'Amerique
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Ouverture : L'Amerique
|1:05
|A2
|A Chacun Sa Chanson
|3:10
|A4
|Salut Les Amoureux
|3:35
|A5
|Le Moustique
|2:15
|A6
|On S'En Va
|3:25
|A7
|Quand On A Seize Ans
|2:20
|B1
|Ton Cote Du Lit
|3:20
|B2
|Le Berger (Sketch)
|2:00
|B3
|Sweet Georgia Brown
|4:15
Pot-Pourri Americain
|B4.1
|Boogie Woogie Bugle Boy
|B4.2
|Piano Roll Blues
|B4.3
|Lullaby Of Broadway
|B4.4
|Don't Sit Under The Apple Tree
|B4.5
|Rhum And Coca-cola
|B4.6
|In The Mood
|C1
|Les Plus Belles Annees De Ma Vie
|4:23
|C2
|Dede Le Kid
|2:40
|C3
|Quand On A Du Feu
|2:40
|C4
|C'est La Vie, Lily
|2:45
|C5
|Marie-Jeanne
|4:07
|D1
|Fais-Moi De L'Electricite
|2:23
Pot-Pourri Francais
|D2.1
|Le Chemin De Papa
|D2.2
|Fais La Bise a Ta Maman
|D2.3
|Cecilia
|D2.4
|La Fleur Aux Dents
|D2.5
|Ma Bonne Etoile
|D2.6
|Siffler Sur La Colline
|D2.7
|La Complainte De L'heure De Pointe
|D2.8
|La Bande a Bonnot
|D2.9
|Billy Le Bordelais
|D2.10
|Le Petit Pain Au Chocolat
|D2.11
|Les Dalton
|D3
|L'Amerique
|2:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Joe Dassin - A L'Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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