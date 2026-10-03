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3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) виниловая пластинка

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3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) виниловая пластинка - фото 1
3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Tenors
Альбом (сингл)
THE 3 TENORS IN CONCERT 1994
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) виниловая пластинка - фото 1
  • 3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 143586
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295871871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Tenors
Альбом (сингл)
THE 3 TENORS IN CONCERT 1994
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
O Souverain, ? Juge, ? P?re, Amor, Vida De Mi Vida, Pourquoi Me R?veiller, With A Song In My Heart, Granada, Non Ti Scordar Di Me, My Way, Moon River, Because, Singin' In The Rain, Tu, Ca Nun Chiagne, Vesti La Giubba, Nessun Dorma!, America, All I Ask Of You, Funicul?, Funicul?, Sous Les Ponts De Paris, Brazil, Be My Love, Marechiare, Lippen Schweigen, Santa Lucia Luntana, Those Were The Days, Te Quiero Dijiste, Torna A Surriento, La Donna ? Mobile, Libiamo Ne' Lieti Calici (Brindisi)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) виниловая пластинка

Track List

A1O Souverain, O Juge, O Pere5:00
A2Amor, Vida De Mi Vida3:21
A3Pourquoi Me Reveiller2:38
A4With A Song In My Heart3:15
A5Granada3:35
A6Non Ti Scordar Di Me3:19
B1A Tribute To Hollywood10:22
B2Tu, Ca Nun Chiagne2:55
B3Vesti La Giubba2:38
B4Nessum Dorma!3:24
C1Around The World18:45
D1Around The World (Cont.)8:40
D2La Donna E Mobile2:16
D3Libiamo Ne' Lieti Calici (Brindisi)3:20

Отзывы о товаре 3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295871871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Tenors
Альбом (сингл)
THE 3 TENORS IN CONCERT 1994
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
O Souverain, ? Juge, ? P?re, Amor, Vida De Mi Vida, Pourquoi Me R?veiller, With A Song In My Heart, Granada, Non Ti Scordar Di Me, My Way, Moon River, Because, Singin' In The Rain, Tu, Ca Nun Chiagne, Vesti La Giubba, Nessun Dorma!, America, All I Ask Of You, Funicul?, Funicul?, Sous Les Ponts De Paris, Brazil, Be My Love, Marechiare, Lippen Schweigen, Santa Lucia Luntana, Those Were The Days, Te Quiero Dijiste, Torna A Surriento, La Donna ? Mobile, Libiamo Ne' Lieti Calici (Brindisi)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1O Souverain, O Juge, O Pere5:00
A2Amor, Vida De Mi Vida3:21
A3Pourquoi Me Reveiller2:38
A4With A Song In My Heart3:15
A5Granada3:35
A6Non Ti Scordar Di Me3:19
B1A Tribute To Hollywood10:22
B2Tu, Ca Nun Chiagne2:55
B3Vesti La Giubba2:38
B4Nessum Dorma!3:24
C1Around The World18:45
D1Around The World (Cont.)8:40
D2La Donna E Mobile2:16
D3Libiamo Ne' Lieti Calici (Brindisi)3:20
Самовывоз
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Отзывы


3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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