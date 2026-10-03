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Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 3
Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 4
Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 5
Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 6
Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 7
Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 8
Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
BY THE WAY
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 4
  • Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 5
  • Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 6
  • Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 7
  • Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 8
  • Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS
filter_none Товар входит в коллекцию RED HOT CHILI PEPPERS

Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624814016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
BY THE WAY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Way, Universal Speaking, This Is The Place, Dosed, Don't Forget Me, The Zephyr Song, Can't Stop, I Could Die For You, Midnight, Throw Away Your Television, Cabron, Tear, On Mercury, Minor Thing, Warm Tape, Venice Queen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка

Track List

A1By The Way
A2Universally Speaking
A3This Is The Place
A4Dosed
B1Don't Forget Me
B2The Zephyr Song
B3Can't Stop
B4I Could Die For You
C1Midnight
C2Throw Away Your Television
C3Cabron
C4Tear
D1On Mercury
D2Minor Thing
D3Warm Tape
D4Venice Queen



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624814016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
BY THE WAY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Way, Universal Speaking, This Is The Place, Dosed, Don't Forget Me, The Zephyr Song, Can't Stop, I Could Die For You, Midnight, Throw Away Your Television, Cabron, Tear, On Mercury, Minor Thing, Warm Tape, Venice Queen
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1By The Way
A2Universally Speaking
A3This Is The Place
A4Dosed
B1Don't Forget Me
B2The Zephyr Song
B3Can't Stop
B4I Could Die For You
C1Midnight
C2Throw Away Your Television
C3Cabron
C4Tear
D1On Mercury
D2Minor Thing
D3Warm Tape
D4Venice Queen


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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